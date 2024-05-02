Київоблгаз оштрафували на 8 млн грн — Finance.ua

Київоблгаз оштрафували на 8 млн грн Сьогодні 05:17 — Фондовий ринок

Київоблгаз оштрафували на 8 млн грн

АТ «Київоблгаз» отримав штраф від Антимонопольного комітету України на майже 8 млн гривень. Підприємство покарали за зловживання монопольним становищем.

Про це інформує пресцентр АМКУ

Як повідомляють у комітеті, підприємство покарали за зловживання монопольним становищем під час надання послуг з приєднання до газорозподільних систем у Київській області. Загальна штрафна санкція становить 7,64 млн гривень.

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Справа про зловживання розглядалася на підставі звернень забудовників з міст Ірпінь та Вишневе. Облгаз видав технічні умови приєднання до газорозподільної системи одному із житлових комплексів в Ірпені, де містилася вимога щодо встановлення єдиного вузла обліку блакитного палива для багатоповерхівки за рахунок замовників послуги з приєднання.

Водночас, як свідчить опитувальний лист до заяви про надання такої послуги, замовники очікували на встановлення поквартирних лічильників. У такому разі не передбачається обов’язок встановлення загальнобудинкового лічильника.

У рамках цієї справи АМКУ виписав штраф облгазу на 3 млн гривень.

Друга справа стосувалася підключення до мереж житлових комплексів у цих двох містах, на які підприємство видало умови з визначенням місця забезпечення потужності на чималій відстані від об'єкта будівництва. Замовникам послуги потрібно було отримати вихідну інформацію для здійснення перевірочного гідравлічного розрахунку, щоб визначити ближче місце забезпечення потужності.

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Розпорядник цих даних — оператор ГРМ — Київоблгаз. Він відмовив у наданні такої інформації замовникам послуг через те, що до такої інформації обмежено доступ.

Оператор ГРМ спонукав клієнтів до отримання послуги з гідравлічного розрахунку саме у себе, тоді як ринок відповідних послуг доволі конкурентний.

У рамках другої справи АМКУ оштрафував облгаз ще на 4,64 млн гривень.

У комітеті наголошують, що у період із січня 2021-го по серпень 2023-го включно Київоблгаз займав монопольне становище на ринку послуг з приєднання до газорозподільних систем в межах Київщини.

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