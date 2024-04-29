Рівень розрахунків населення за газ досягає 95% — Чернишов — Finance.ua

Рівень розрахунків населення за газ досягає 95% — Чернишов Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Рівень розрахунків населення за газ досягає 95% — Чернишов

Показник розрахунків побутових споживачів за спожитий газ становить 95%.

Про це повідомив голова правління Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов в інтерв'ю телеканалу «Інтер»

«На сьогодні рівень платежів з боку домогосподарств сягає 95%. Принагідно дякую нашим споживачам за таку дисципліну», — сказав Чернишов.

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Він нагадав, що зараз Нафтогаз забезпечує «блакитним паливом» понад 12 млн українських домогосподарств — це близько 98% усіх побутових споживачів.

Водночас, залишається проблема із оплатою підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Наразі Нафтогаз працює із місцевими радами щодо збільшення рівня розрахунків.

«Зробимо все, щоб наші споживачі не відчували збоїв у постачання газу. А якщо збої й відбуватимуться — вони дуже швидко будуть усуватися», — запевнив Чернишов.

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Він зазначив, що Група «Нафтогаз» планує сукупно видобути 15 млрд кубометрів газу й пройти опалювальний сезон 2024−2025 років за рахунок «блакитного палива» українського видобутку.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення у розмірі 2 гривень 64 копійок за кіловат до кінця травня. Крім того, Кабмін затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.

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Укрінформ За матеріалами:

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