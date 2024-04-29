Рівень розрахунків населення за газ досягає 95% — Чернишов — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рівень розрахунків населення за газ досягає 95% — Чернишов

Особисті фінанси
39
Рівень розрахунків населення за газ досягає 95% — Чернишов
Рівень розрахунків населення за газ досягає 95% — Чернишов
Показник розрахунків побутових споживачів за спожитий газ становить 95%.
Про це повідомив голова правління Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов в інтерв'ю телеканалу «Інтер».
«На сьогодні рівень платежів з боку домогосподарств сягає 95%. Принагідно дякую нашим споживачам за таку дисципліну», — сказав Чернишов.
Читайте також
Він нагадав, що зараз Нафтогаз забезпечує «блакитним паливом» понад 12 млн українських домогосподарств — це близько 98% усіх побутових споживачів.
Водночас, залишається проблема із оплатою підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Наразі Нафтогаз працює із місцевими радами щодо збільшення рівня розрахунків.
«Зробимо все, щоб наші споживачі не відчували збоїв у постачання газу. А якщо збої й відбуватимуться — вони дуже швидко будуть усуватися», — запевнив Чернишов.
Читайте також
Він зазначив, що Група «Нафтогаз» планує сукупно видобути 15 млрд кубометрів газу й пройти опалювальний сезон 2024−2025 років за рахунок «блакитного палива» українського видобутку.
Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення у розмірі 2 гривень 64 копійок за кіловат до кінця травня. Крім того, Кабмін затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.