МЗС Естонії прокоментував роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти росії — Finance.ua
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МЗС Естонії прокоментував роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти росії

Світ
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МЗС Естонії прокоментував роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти росії
МЗС Естонії прокоментував роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти росії
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу прокоментував роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти росії, яка наразі триває в Європейському Союзі.
У інтерв’ю Радіо Свобода в Бухаресті, Рейнсалу сказав, що країни Балтії внесли свої пропозиції до цього пакету.
«Вони (пропозиції. — Ред.) зачіпають енергетичний сектор. Також — фінансовий, стосуються й банків. У нас усе ще великий список російських банків, які не відрізані від системи SWIFT», — нагадав міністр.
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Він також назвав важливою протидію російській пропаганді, яка «все ще має багато шляхів „достукатися“ до Заходу».
«І, що дуже важливо (ми також підкреслювали це під час переговорів, які тривають навколо ліміту цін на нафту) — Європейський Союз має бути швидшим і сигналізувати про те, що цей пакет санкцій буде створено найближчим часом», — додав Рейнсалу.

Довідка Finance.ua:

  • раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба, закликавши ЄС погодити дев’ятий пакет санкцій, заявив, що Київ наполягає на повному енергетичному ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу «Дружба», забороні імпорту скрапленого газу з росії;
  • 6 жовтня Євросоюз погодив восьмий пакет санкцій проти проти росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Радіо Свобода
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