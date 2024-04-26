Парламент ЄС наполягає на скасуванні шенгенського контролю на сухопутних кордонах для двох країн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Парламент ЄС наполягає на скасуванні шенгенського контролю на сухопутних кордонах для двох країн

Світ
69
Європарламент закликав до кінця цього року скасувати наземні прикордонні перевірки для цих двох країн для того, щоб уникнути довгих черг вантажівок на сухопутних кордонах Болгарії та Румунії.
Про це повідомляє SchengenVisaInfo.
Часткове приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони 31 березня означає скасування морського та повітряного контролю, але правила наземного контролю на кордоні залишаються незмінними.
Сотні вантажних транспортних засобів щодня затримуються на внутрішніх кордонах ЄС, що негативно впливає на здоров’я та умови праці водіїв, а також на безпеку дорожнього руху та діяльність перевізників.
Читайте також
Європарламент хоче запровадити нове правило, згідно з яким перевірка вантажівок на кордонах ЄС повинна тривати не більше однієї хвилини на транспортний засіб. Крім того, євродепутати також підтримують ідею дозволу водіям вантажівок використовувати менші прикордонні переходи за певних умов.
Читайте також

Довідка Finance.ua:

  • 31 березня Румунія офіційно частково вступила до Шенгенської зони, а з 1 квітня 2024 року почала видавати шенгенські візи типу C. Громадяни України, які їдуть на роботу до Румунії за біометричним паспортом, тепер мають враховувати дні безвізу.
  • Проте у цей період можна працювати в країні без додаткових дозволів на роботу. До 31 березня громадяни України могли відвідувати Румунію в рамках безвізового режиму з ЄС без віз, але час їх перебування не зараховувався в загальний термін перебування в Євросоюзі.

Скільки коштує життя в Румунії

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.