Парламент ЄС наполягає на скасуванні шенгенського контролю на сухопутних кордонах для двох країн — Finance.ua

Парламент ЄС наполягає на скасуванні шенгенського контролю на сухопутних кордонах для двох країн Сьогодні 19:33 — Світ

Європарламент закликав до кінця цього року скасувати наземні прикордонні перевірки для цих двох країн для того, щоб уникнути довгих черг вантажівок на сухопутних кордонах Болгарії та Румунії.

Про це повідомляє SchengenVisaInfo

Часткове приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони 31 березня означає скасування морського та повітряного контролю, але правила наземного контролю на кордоні залишаються незмінними.

Сотні вантажних транспортних засобів щодня затримуються на внутрішніх кордонах ЄС, що негативно впливає на здоров’я та умови праці водіїв, а також на безпеку дорожнього руху та діяльність перевізників.

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Європарламент хоче запровадити нове правило, згідно з яким перевірка вантажівок на кордонах ЄС повинна тривати не більше однієї хвилини на транспортний засіб. Крім того, євродепутати також підтримують ідею дозволу водіям вантажівок використовувати менші прикордонні переходи за певних умов.

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Довідка Finance.ua:

31 березня Румунія офіційно частково вступила до Шенгенської зони, а з 1 квітня 2024 року почала видавати шенгенські візи типу C. Громадяни України, які їдуть на роботу до Румунії за біометричним паспортом, тепер мають враховувати дні безвізу.

Проте у цей період можна працювати в країні без додаткових дозволів на роботу. До 31 березня громадяни України могли відвідувати Румунію в рамках безвізового режиму з ЄС без віз, але час їх перебування не зараховувався в загальний термін перебування в Євросоюзі.

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