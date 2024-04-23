Європарламент підтримав лібералізацію торговельного режиму з Україною, посиливши захисні заходи для фермерів ЄС — Finance.ua

Європарламент підтримав лібералізацію торговельного режиму з Україною, посиливши захисні заходи для фермерів ЄС Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Європарламент підтримав лібералізацію торговельного режиму з Україною, посиливши захисні заходи для фермерів ЄС

Європейський парламент остаточно проголосував і підтримав змінену під час переговорів із Радою ЄС пропозицію Європейської комісії продовжити ще на рік, до 5 червня 2025 року, ліберальний режим торгівлі з Україною, спрямований на стабілізацію української економіки і поступову інтеграцію країни у внутрішній ринок ЄС.

Відповідне голосування відбулося у вівторок у Страсбурзі в рамках останнього пленарного засідання Європейського парламенту нинішнього скликання.

Раніше, 13 березня, Європейський парламент схвалив цю пропозицію, але, внісши зміни, спрямовані на захист ринку ЄС і європейських фермерів, відправив доповідь назад до комітету для проведення додаткових переговорів із Радою ЄС. Після цього, 8 квітня учасники переговорів досягли попередньої угоди з цього питання з подальшим голосуванням у рамках пленарного засідання Європарламенту.

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Відповідно до домовленостей, у разі значного збою на ринку ЄС або ринках однієї чи декількох країн ЄС через український імпорт, наприклад, пшениці, гарантується, що Комісія може вжити швидких кроків і запровадити будь-які заходи, які вона вважатиме необхідними.

У рамках посилених захисних заходів щодо захисту фермерів ЄС може бути задіяне аварійне гальмо для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду.

Учасники переговорів погодилися продовжити базовий період, який використовується як основа для застосування цього автоматичного захисту, а це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середній обсяг імпорту, зареєстрований у другій половині 2021 року, а також протягом усього 2022 і 2023 років, тарифи будуть переглянуті.

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Крім того, Комісія зобов’язується посилити моніторинг імпорту зерна, зокрема, пшениці. Крім того, законодавці схвалили зобов’язання Комісії обговорити постійну лібералізацію тарифів із Україною в рамках процесу розгляду Угоди про асоціацію, щойно буде завершено законодавчу процедуру щодо тимчасової лібералізації, і забезпечити активну участь парламенту в цьому процесі.

Далі законодавчий акт має бути затверджений Радою ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі.

Як відомо, ЄС надав Україні повну лібералізацію торгівлі, тимчасово призупинивши імпортні мита, квоти та заходи торговельного захисту для імпорту з України, так звані автономні торговельні заходи. Ці заходи вперше набули чинності 4 червня 2022 року і були відновлені ще на один рік 5 червня 2023 року, з подальшим продовженням до 2024 року і тепер — до 2025 року. Завдяки цим заходам ЄС надає значну підтримку економіці України, допомагаючи полегшити складну ситуацію, в якій опинилися українські виробники та експортери.

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