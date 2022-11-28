Що Україна очікує від наступного пакета санкцій ЄС проти росії: відповідь Шмигаля — Finance.ua
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Що Україна очікує від наступного пакета санкцій ЄС проти росії: відповідь Шмигаля

Фінтех і Картки
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Що Україна очікує від наступного пакета санкцій ЄС проти росії: відповідь Шмигаля
Що Україна очікує від наступного пакета санкцій ЄС проти росії: відповідь Шмигаля
Україна розраховує, що в 9-му пакеті санкцій Євросоюзу проти росії буде передбачено повне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян рф.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.
Він провів зустріч з міністрами закордонних справ Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції.
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«Основними темами нашої зустрічі були зброя, фінанси та санкції проти агресора. У 9-му санкційному пакеті розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терориста», — написав Шмигаль.
Також під час зустрічі сторони приділили значну увагу енергетичній сфері й обстрілам росією критичної інфраструктури України.
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«Подякував північноєвропейським та балтійським країнам за їхню допомогу з енергетичним обладнанням. Ця підтримка допомагає українцям залишатися незламними та продовжувати боротьбу проти варварської російської агресії», — резюмував глава Кабміну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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