Митєво заряджатиме електрокари: як працює прототип бездротової квантової батареї Сьогодні 03:08 — Технології&Авто

Прототип першої робочої квантової батареї / CSIRO

Австралійські дослідники створили перший експериментальний прототип квантової батареї, яка може заряджатися бездротово та значно швидше за звичайні акумулятори.

Технологію поки що тестують, але в перспективі вона може змінити підхід до зарядки електроніки та електротранспорту.

Як це працює

На відміну від традиційних батарей, що працюють завдяки хімічним реакціям, новий прототип використовує інший принцип. Він складається з мікроскопічних шарів, які вловлюють світло та перетворюють його на електричний струм за допомогою спрямованого лазера.

Ключова особливість — синхронна робота всіх елементів. Вони одночасно поглинають енергію та розподіляють навантаження, що дозволяє значно пришвидшити процес заряджання. Чим більше таких елементів у системі, тим швидше вона заряджається.

Які перспективи і обмеження

Розробники вважають, що в майбутньому ця технологія дозволить заряджати електрокари швидше, ніж зараз заправляють автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, а смартфони — практично миттєво.

Втім, наразі прототип має суттєві обмеження. Його місткість дуже мала, а заряд утримується лише кілька наносекунд, після чого розсіюється через вплив навколишнього середовища.

Крім того, сама система є чутливою до зовнішніх умов: необхідні для її роботи синхронізовані стани легко порушуються. Зараз дослідники працюють над тим, щоб збільшити розмір батареї, продовжити збереження заряду та знайти партнерів серед інвесторів і автовиробників для подальшого розвитку технології.

