Митєво заряджатиме електрокари: як працює прототип бездротової квантової батареї
Австралійські дослідники створили перший експериментальний прототип квантової батареї, яка може заряджатися бездротово та значно швидше за звичайні акумулятори.
Технологію поки що тестують, але в перспективі вона може змінити підхід до зарядки електроніки та електротранспорту.
Як це працює
На відміну від традиційних батарей, що працюють завдяки хімічним реакціям, новий прототип використовує інший принцип. Він складається з мікроскопічних шарів, які вловлюють світло та перетворюють його на електричний струм за допомогою спрямованого лазера.
Ключова особливість — синхронна робота всіх елементів. Вони одночасно поглинають енергію та розподіляють навантаження, що дозволяє значно пришвидшити процес заряджання. Чим більше таких елементів у системі, тим швидше вона заряджається.
Які перспективи і обмеження
Розробники вважають, що в майбутньому ця технологія дозволить заряджати електрокари швидше, ніж зараз заправляють автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, а смартфони — практично миттєво.
Втім, наразі прототип має суттєві обмеження. Його місткість дуже мала, а заряд утримується лише кілька наносекунд, після чого розсіюється через вплив навколишнього середовища.
Крім того, сама система є чутливою до зовнішніх умов: необхідні для її роботи синхронізовані стани легко порушуються. Зараз дослідники працюють над тим, щоб збільшити розмір батареї, продовжити збереження заряду та знайти партнерів серед інвесторів і автовиробників для подальшого розвитку технології.
Поділитися новиною
Також за темою
Недорога модель Samsung отримала флагманську функцію
Експерти Top Gear назвали найкращі авто у світі — рейтинг
Де в Україні купують найбільше електромобілів (інфографіка)
Народні хіти Xiaomi: представлено флагманські Poco X8 і X8 Pro Max
Apple визнала застарілими ще два iPhone