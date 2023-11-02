Митниця з початку року перерахувала до бюджету 375,9 мільярда — Finance.ua

Митниця з початку року перерахувала до бюджету 375,9 мільярда Сьогодні 19:13 — Казна та Політика

Митниця з початку року перерахувала до бюджету 375,9 мільярда

Державна митна служба України за січень-жовтень 2023 року перерахувала до державного бюджету 375,9 мільярдів гривень митних та інших платежів, сплачених українським бізнесом і громадянами.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

«За результатами здійснених протягом жовтня 2023 року митних оформлень імпорту та експорту товарів Державна митна служба України перерахувала до держбюджету 48,3 млрд грн митних та інших платежів, сплачених українським бізнесом і громадянами», — сказано в повідомленні.

У порівнянні з надходженнями минулого місяця, у жовтні продовжилась тенденція щодо щомісячного зростання обсягів сплати до державної скарбниці податків від оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.

Так, порівняно з вереснем 2023 року надходження зросли на 5 млрд грн або 11,7% (відповідно у вересні було перераховано — 43,3 млрд грн).

У порівнянні з жовтнем минулого року (32,5 млрд грн) фактичні надходження збільшились на 48,8% або на 15,8 млрд грн.

«Загалом за 10 місяців 2023 року завдяки стійкості та відповідальності українського бізнесу Держмитслужба перерахувала до держбюджету 375,9 млрд грн», — підсумували митники.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.