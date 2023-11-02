Митниця з початку року перерахувала до бюджету 375,9 мільярда — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Митниця з початку року перерахувала до бюджету 375,9 мільярда

Казна та Політика
17
Митниця з початку року перерахувала до бюджету 375,9 мільярда
Митниця з початку року перерахувала до бюджету 375,9 мільярда
Державна митна служба України за січень-жовтень 2023 року перерахувала до державного бюджету 375,9 мільярдів гривень митних та інших платежів, сплачених українським бізнесом і громадянами.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
«За результатами здійснених протягом жовтня 2023 року митних оформлень імпорту та експорту товарів Державна митна служба України перерахувала до держбюджету 48,3 млрд грн митних та інших платежів, сплачених українським бізнесом і громадянами», — сказано в повідомленні.
Читайте також
У порівнянні з надходженнями минулого місяця, у жовтні продовжилась тенденція щодо щомісячного зростання обсягів сплати до державної скарбниці податків від оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.
Так, порівняно з вереснем 2023 року надходження зросли на 5 млрд грн або 11,7% (відповідно у вересні було перераховано — 43,3 млрд грн).
У порівнянні з жовтнем минулого року (32,5 млрд грн) фактичні надходження збільшились на 48,8% або на 15,8 млрд грн.
«Загалом за 10 місяців 2023 року завдяки стійкості та відповідальності українського бізнесу Держмитслужба перерахувала до держбюджету 375,9 млрд грн», — підсумували митники.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.