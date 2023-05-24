МВФ заявляє, що Великій Британії більше не загрожує рецесія цього року — Finance.ua

МВФ заявляє, що Великій Британії більше не загрожує рецесія цього року Сьогодні 09:14

МВФ заявляє, що Великій Британії більше не загрожує рецесія цього року

Міжнародний валютний фонд заявив, що більше не очікує рецесії в Великій Британії цього року, високо оцінивши кроки, зроблені урядом для стабілізації економіки і боротьби з інфляцією, і застерігши від передвиборчого зниження податків.

Про це пише Reuters.

У МВФ очікують, що ВВП тепер зросте на 0,4% у 2023 році, а не скоротиться на 0,3%, як він прогнозував у квітні.

Попередній прогноз був найслабшим для будь-якої великої економіки цього року, але за новим прогнозом зростання Британія випередить деякі багаті країни світу, включаючи Німеччину.

Хоча в МВФ попередили, що прогноз залишається стриманим, Фонд заявив, що уряд прем'єр-міністра Ріші Сунака знаходиться на правильному шляху, на відміну від його занепокоєння щодо спрямування економічної політики під керівництвом колишнього прем'єр-міністра Ліз Трасс.

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«Влада Великої Британії зробила рішучі і відповідальні кроки в останні місяці», — заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва на прес-конференції.

«Ми бачимо, що уряд надає пріоритет, і це правильно, боротьбі з інфляцією», — додала вона.

Сунак і міністр фінансів Джеремі Хант прийшли до влади в жовтні, після того, як короткий термін перебування Трусса на посаді посіяв хаос на фінансових ринках.

МВФ заявив, що поліпшення перспектив Британії відображає несподівану стійкість попиту, чому частково сприяли більш швидкі, ніж зазвичай, темпи зростання заробітної плати, збільшення державних витрат і поліпшення ділової впевненості.

Падіння цін на енергоносії після різкого зростання в минулому році і нормалізація глобальних ланцюгів поставок також сприяли цьому, додали в МВФ.

Економічна Правда За матеріалами:

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