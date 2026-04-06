МВФ не вимагає доступ до рахунків та податок за продаж вживаних речей — Южаніна

Міжнародна норма стосується лише нерезидентів

Законопроєкт Міністерства фінансів щодо автоматичного обміну інформацією виходить за межі вимог Міжнародного валютного фонду.

Про це розповіла народна депутатка від «Європейської солідарності» Ніна Южаніна в інтерв’ю The Page

Міжнародна норма стосується лише нерезидентів

За словами Южаніної, Директива DAC7 та вимоги МВФ передбачають автоматичний обмін інформацією виключно щодо доходів нерезидентів, отриманих через цифрові платформи в Україні.

Водночас, як зазначає депутатка, уряд вирішив скористатися цим приводом і запровадити контроль за всіма операціями громадян України — зокрема й усередині країни.

Законопроєкт, за словами Южаніної, містить окремі розділи, які виходять далеко за межі міжнародних зобов’язань. Як зазначено безпосередньо в пояснювальній записці до документа, Державна податкова служба отримає всю інформацію з першої гривні і використовуватиме її для контролю за чесністю декларування активів і доходів. Депутати запропонували обмежитися лише нормами DAC7, але голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відкинув ідею.

Що відомо про законопроєкт

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Міністерство фінансів оприлюднило великий податковий законопроєкт, який передбачає комплексні зміни — від ПДВ для ФОПів до нових правил оподаткування посилок і доходів із цифрових платформ. Законопроєкт містить одразу кілька важливих новацій:

обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ для спрощенців із доходом від 4 млн грн на рік;

оподаткування імпортних посилок вартістю до 150 євро;

продовження 5% військового збору і після війни;

запровадження автоматичного обміну інформацією про доходи з цифрових платформ та їх оподаткування (Uklon, OLX тощо).

Доходи з цифрових платформ наразі мають оподатковуватися за ставкою 18%, але пропонується:

знизити ставку до 5%;

не оподатковувати доходи, якщо вони не перевищують 2 тис. євро на рік.

Законопроєкт передбачає зміни в оподаткуванні імпортних товарів:

вводиться оподаткування дистанційних продажів до 150 євро;

посилки до 45 євро для особистого користування залишаються без ПДВ.

За матеріалами: The page

