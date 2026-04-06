МВФ не вимагає доступ до рахунків та податок за продаж вживаних речей — Южаніна

Казна та Політика
Міжнародна норма стосується лише нерезидентів
Законопроєкт Міністерства фінансів щодо автоматичного обміну інформацією виходить за межі вимог Міжнародного валютного фонду.
Про це розповіла народна депутатка від «Європейської солідарності» Ніна Южаніна в інтерв’ю The Page.

За словами Южаніної, Директива DAC7 та вимоги МВФ передбачають автоматичний обмін інформацією виключно щодо доходів нерезидентів, отриманих через цифрові платформи в Україні.
Водночас, як зазначає депутатка, уряд вирішив скористатися цим приводом і запровадити контроль за всіма операціями громадян України — зокрема й усередині країни.
Законопроєкт, за словами Южаніної, містить окремі розділи, які виходять далеко за межі міжнародних зобов’язань. Як зазначено безпосередньо в пояснювальній записці до документа, Державна податкова служба отримає всю інформацію з першої гривні і використовуватиме її для контролю за чесністю декларування активів і доходів. Депутати запропонували обмежитися лише нормами DAC7, але голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відкинув ідею.

Що відомо про законопроєкт

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Міністерство фінансів оприлюднило великий податковий законопроєкт, який передбачає комплексні зміни — від ПДВ для ФОПів до нових правил оподаткування посилок і доходів із цифрових платформ. Законопроєкт містить одразу кілька важливих новацій:
  • обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ для спрощенців із доходом від 4 млн грн на рік;
  • оподаткування імпортних посилок вартістю до 150 євро;
  • продовження 5% військового збору і після війни;
  • запровадження автоматичного обміну інформацією про доходи з цифрових платформ та їх оподаткування (Uklon, OLX тощо).
Доходи з цифрових платформ наразі мають оподатковуватися за ставкою 18%, але пропонується:
  • знизити ставку до 5%;
  • не оподатковувати доходи, якщо вони не перевищують 2 тис. євро на рік.
Законопроєкт передбачає зміни в оподаткуванні імпортних товарів:
  • вводиться оподаткування дистанційних продажів до 150 євро;
  • посилки до 45 євро для особистого користування залишаються без ПДВ.
За матеріалами:
The page
МінфінМВФЗаконопроєкти
