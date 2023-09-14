Муляри, сантехніки та психологи: яких працівників не вистачає в Євросоюзі — Finance.ua

Муляри, сантехніки та психологи: яких працівників не вистачає в Євросоюзі Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Муляри, сантехніки та психологи: яких працівників не вистачає в Євросоюзі

Європейські країни вже кілька років поспіль зазнають дефіциту робочої сили. За останніми даними управління праці (EURES), заснованими на аналізі ситуації в 27 державах ЄС, а також у Норвегії та Швейцарії, із понад 700 відомих спеціальностей вакансії не заповнено по 400. При цьому за 38 професіями дефіцит працівників характеризується як гострий. Які фахівці потрібні у Євросоюзі - розповіли «Слово і діло».

Одними з найбільш затребуваних є працівники у сфері програмного забезпечення, охорони здоров’я, будівництва та машинобудування.

На першому місці за дефіцитом кадрів знаходиться професія муляра — про нестачу людей повідомили у 19 досліджуваних країнах. Бракує в Євросоюзі також інших спеціалістів зі сфери будівництва: теслярів, столярів, зварювальників, бетонярів, укладальників, працівників на будівництві, інженерів-будівельників, штукатурів, малярів, монтажників, операторів землерийних машин, покрівельників.

У секторі охорони здоров’я не вистачає доглядальників, медпрацівників, лікарів-терапевтів, асистентів лікарів, психологів та фізіотерапевтів. Останні дві професії у списку дефіцитних опинилися вперше, а дефіцит медиків у Євросоюзі почали відчувати після початку пандемії коронавірусу.

Читайте також: Допомога по безробіттю 2023

У сфері гостинності та обслуговування в ЄС найчастіше повідомляли про брак кухарів, офіціантів, пекарів, м’ясників, прибиральників в офісах та готелях.

Затребуваними були професії галузі програмного забезпечення — розробники, прикладні програмісти, аналітики ПЗ, системні аналітики.

Крім того, у Європі гострий дефіцит водіїв вантажівок та автобусів, сантехніків, електриків, автомеханіків та електромеханіків, механіків сільськогосподарської техніки, вихователів дошкільнят.

У дослідженні йдеться, що дефіцит цих працівників найбільше відчувають у Північній та Західній Європі. Найбільша кількість нестачі певних професій зафіксована у Швейцарії, Італії та Нідерландах, найменша — у Чехії, Мальті та Греції.

Довідка Finance.ua:

рівень безробіття в країнах єврозони знизився до рекордного мінімуму в червні, що свідчить про позитивний стан ринку праці на тлі слабкого економічного зростання;

до речі, в Україні Кабінет Міністрів пропонує підвищити розмір мінімальної допомоги з безробіття на час воєнного стану з 1000 до 1500 гривень. Така сума призначається людям без страхового стажу та тим, хто працював протягом останнього року менше 7 місяців;



Така сума призначається людям без страхового стажу та тим, хто працював протягом останнього року менше 7 місяців; крім того, в Україні хочуть перевірити безробітних щодо обґрунтованості виплат матеріального забезпечення. Мінекономіки виставило на громадське обговорення відповідний проєкт наказу. Порядок перевірок щодо безробіття був і раніше, але тепер його хочуть кардинально змінити.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.