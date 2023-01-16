«Мотор Січ» відкриває представництво в Туреччині — Finance.ua

«Мотор Січ» відкриває представництво в Туреччині
У Анкарі з’явилося представництво «Мотор Січі».
Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтервʼю «Укрінформ».
За його словами, цей офіс мав би запрацювати на зміцнення зв’язків та співпраці.
«Приміщення для представництва обрали ще у першій половині року,6 й зробили вони це з розрахунку на стратегічну співпрацю саме з Туреччиною. Цей офіс мав би запрацювати на зміцнення зв’язків та співпраці», — сказав він.
Посол додав, що турецький ринок і для «Мотор Січі», і для інших підприємств української оборонної галузі є привабливим.
«Сподіваюся, що нове керівництво компанії відстоюватиме проукраїнські позиції та матиме більше можливостей для реалізації проєктів на благо України та в інтересах її оборони», — зазначив Боднар.
Довідка Finance.ua:
- раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що активи компаній «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» та «Укртатнафта» передано в управління Міністерства оборони;
- пізніше стало відомо, що ПАТ «Мотор Січ», що спеціалізується на виробництві авіаційної техніки, очолив Олексій Нікіфоров.
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