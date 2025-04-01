Мотоциклам та мопедам дозволили рухатися смугами громадського транспорту — Finance.ua

Мотоциклам та мопедам дозволили рухатися смугами громадського транспорту Сьогодні 20:19 — Особисті фінанси

Мотоциклам та мопедам дозволили рухатися смугами громадського транспорту

Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху. Мотоциклам і мопедам дозволили рух смугами громадського транспорту.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Надано право проїзду мопедам та мотоциклам смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів», — пояснив він.

Зміни не поширюються на мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски, триколісні транспортні засоби.

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Відповідно уточнено зміст інформаційно-вказівних знаків 5.8 «Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів» та 5.11 «Смуга для руху маршрутних транспортних засобів».

Раніше смугами громадського транспорту могли користуватися таксисти, велосипедисти та авто екстрених служб.

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