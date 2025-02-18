москва пропонує Трампу угоду щодо російських природних ресурсів — росЗМІ Сьогодні 18:44 — Світ

кремль запропонував команді Дональда Трампа угоду, що стосується російських природних ресурсів.

Про це пише The Moscow Times.

За словами керівника російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, росія зацікавлена у спільних проєктах зі США в Арктиці.

Він також підкреслив, що раніше американські нафтові компанії вели «дуже успішний бізнес» у росії, а через санкції втратили близько 300 млрд дол.

«Ми віримо, що в якийсь момент вони повернуться, тому що, чому б вони стали відмовлятися від можливості доступу до російських природних ресурсів, яку давала їм росія?» — заявив Дмитрієв.

До початку великої війни в Україні Exxon Mobil була єдиною великою американською компанією, що займалася видобутком нафти в рф. Вона володіла 30% у проєкті «Сахалін-1», але після запровадження санкцій заявила про вихід. Утім, продати свою частку так і не змогла — кремль двічі продовжував терміни, останній раз до кінця 2026 року.

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Після вторгнення росії в Україну також оголосили про вихід з ринку великі американські нафтосервісні компанії — Halliburton, Schlumberger і Baker Hughes. Саме завдяки їхній технологічній підтримці рф змогла відновити видобуток після кризи кінця СРСР.

путін вимагав, щоб до 2025 року в країні були створені власні технології буріння і розвідки вуглеводнів, а їхня частка досягла б 80%.

Але в реальності понад половину обладнання для гідророзриву пласта — технології, яка дає змогу збільшувати віддачу свердловин, а також видобувати нафту, яку важко дістати, — як і раніше, постачають із «недружніх» країн. А за деякими позиціями — наприклад, роторними керованими системами, — залежність від імпорту становить 100%.

Економічна Правда За матеріалами:

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