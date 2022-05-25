Moody's знизило рейтинги 7 українських банків — Finance.ua

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Moody's знизило рейтинги 7 українських банків

Вчора 19:43Фондовий ринок
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Moody's знизило рейтинги 7 українських банківMoody's знизило рейтинги 7 українських банків
Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service знизило довгострокові рейтинги ризику контрагента із Caа1 до Caa2 за новою методологією 7 українським банкам. А саме державним ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, а також приватним Таскомбанку, Райффайзен Банку, Банку Восток та Банку «Південний».
Про це свідчить звіт, опублікований на сайті агентства.
Зміна рейтингу обумовлена зниженням суверенного рейтингу України до Caa3 з Caa2 з негативним прогнозом.
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Вказується, що негативний прогноз відображає високий рівень невизначеності щодо еволюції військового вторгнення та його кредитних наслідків, таких як посилення проблем з ліквідністю в банківській системі та її операційному середовищі.
Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service зменшило довгострокові рейтинги уряду України в іноземній та національній валюті, а також рейтинги пріоритетного незабезпеченого боргу в іноземній валюті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Фінансовий клуб
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