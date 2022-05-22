Moody's оцінило потреби України в міжнародній допомозі до кінця року — Finance.ua
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Moody's оцінило потреби України в міжнародній допомозі до кінця року

Вчора 21:04Казна та Політика
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Міжнародне агентство Moody’s оцінює потреби України у фінансуванні на 2022 рік приблизно 50 млрд доларів (35% ВВП). Агентство прогнозує зростання державного боргу приблизно до 90% ВВП із приблизно 49% на кінець 2021 року.
Про це йдеться у повідомленні агентства.
«Тяжкість економічної шкоди від військового конфлікту, що затягнувся, матиме довгострокові негативні наслідки для державних фінансів, збільшуючи ризики для стійкості боргу», — йдеться в повідомленні.
Moody’s очікує, що значна міжнародна фінансова підтримка допоможе пом’якшити прямі зовнішні ризики та ризики ліквідності.
За оцінками Moody’s, міжнародні фінансові інститути та інші донори виділили близько 38 млрд доларів фінансової підтримки, з яких 5 млрд доларів вже були видані з початку вторгнення, що має покрити значну частину розрахункових потреб України у фінансуванні на 2022 рік.
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Крім того, відкриття рахунку в Міжнародному валютному фонді (МВФ) для спрямування донорських ресурсів на платіжний баланс та бюджетні потреби, включаючи можливість для країн передавати спеціальні права запозичення, призведе до подальшого збільшення фінансування.
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«Занепокоєння щодо стійкості такого високого тягаря державного боргу в середньостроковій перспективі може ускладнити подальший доступ до офіційного фінансування з метою обслуговування комерційного боргу, збільшуючи ймовірність реструктуризації боргу та покладання збитків на кредиторів із приватного сектору», — зазначають у Moody’s.
Запропонований Конгресом Сполучених Штатів законопроект, який вимагає від Мінфіну США добиваться комплексного полегшення боргу України, зокрема від груп комерційних кредиторів, свідчить про такі ризики.
За матеріалами: РБК-Україна
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