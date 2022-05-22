Moody's оцінило потреби України в міжнародній допомозі до кінця року — Finance.ua

Moody's оцінило потреби України в міжнародній допомозі до кінця року

Вчора 21:04 — Казна та Політика

Міжнародне агентство Moody’s оцінює потреби України у фінансуванні на 2022 рік приблизно 50 млрд доларів (35% ВВП). Агентство прогнозує зростання державного боргу приблизно до 90% ВВП із приблизно 49% на кінець 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні агентства

«Тяжкість економічної шкоди від військового конфлікту, що затягнувся, матиме довгострокові негативні наслідки для державних фінансів, збільшуючи ризики для стійкості боргу», — йдеться в повідомленні.

Moody’s очікує, що значна міжнародна фінансова підтримка допоможе пом’якшити прямі зовнішні ризики та ризики ліквідності.

За оцінками Moody’s, міжнародні фінансові інститути та інші донори виділили близько 38 млрд доларів фінансової підтримки, з яких 5 млрд доларів вже були видані з початку вторгнення, що має покрити значну частину розрахункових потреб України у фінансуванні на 2022 рік.

Читайте також Moody's знову знизило кредитний рейтинг України

Крім того, відкриття рахунку в Міжнародному валютному фонді (МВФ) для спрямування донорських ресурсів на платіжний баланс та бюджетні потреби, включаючи можливість для країн передавати спеціальні права запозичення, призведе до подальшого збільшення фінансування.

«Занепокоєння щодо стійкості такого високого тягаря державного боргу в середньостроковій перспективі може ускладнити подальший доступ до офіційного фінансування з метою обслуговування комерційного боргу, збільшуючи ймовірність реструктуризації боргу та покладання збитків на кредиторів із приватного сектору», — зазначають у Moody’s.

Запропонований Конгресом Сполучених Штатів законопроект, який вимагає від Мінфіну США добиваться комплексного полегшення боргу України, зокрема від груп комерційних кредиторів, свідчить про такі ризики.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.