Moody's знову знизило кредитний рейтинг України — Finance.ua

Moody's знову знизило кредитний рейтинг України

Вчора 15:16 — Казна та Політика

Moody's знову знизило кредитний рейтинг України

Провідне рейтингове агентство Moody’s повідомило, що знову знизило кредитний рейтинг України через вторгнення рф — до рівня Caa3 з «негативним» прогнозом.

«Moody’s Investors Service (Moody’s) знизило довгострокові рейтинги уряду України в іноземній та національній валюті, а також рейтинги пріоритетного незабезпеченого боргу в іноземній валюті з Caa2 до Caa3. Moody’s також змінило прогноз на негативний з рейтингів, що перебувають на перегляді. На цьому перегляд у бік зниження, розпочатий 25 лютого 2022 року, завершується», — вказано у повідомленні агентства.

Як вказують аналітики, зниження рейтингів до Caa3 обумовлено підвищеними ризиками щодо стійкості державного боргу України через вторгнення росії, що «призведе до більш затяжного військового конфлікту, ніж очікувало агентство Moody’s, що збільшує ймовірність реструктуризації боргу та збитків для приватних кредиторів сектора».

«Хоча Україна отримує вигоду від великих зобов’язань міжнародної фінансової підтримки, що допомагає знизити безпосередні ризики ліквідності, пов’язане з цим значне зростання державного боргу, ймовірно, виявиться нестійким у середньостроковій перспективі», — зазначають в рейтинговому агентстві.

«Негативний прогноз відображає високий рівень невизначеності щодо того, як розвиватиметься вторгнення і якими будуть його кредитні наслідки. Більш затяжний військовий конфлікт після вторгнення росії підтримуватиме дуже високі потреби у фінансуванні протягом тривалого часу і призведе до подальшого збільшення боргового тягаря. Отже, відшкодування інвесторам у разі дефолту може бути нижчим за 65-80%, що відповідало б рейтингу нижче за Caa3», — додали аналітики.

Агентство прогнозує, що ВВП України у 2022 році через війну впаде на 35%, економічне відновлення протягом решти року буде гальмуватися бойовими діями. При цьому Moody’s очікує, що економіка поступово почне відновлюватися з 2023 року, але «вторгнення росії, ймовірно, призведе до постійної втрати у ВВП, навіть якщо буде надана значна зовнішня підтримка для відновлення».

На тлі цього, як вказано, державний борг до кінця року може збільшитися до 90% від ВВП з приблизно 49 % на кінець 2021 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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