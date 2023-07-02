Moodyʼs залучить Microsoft та OpenAI для створення ШІ-помічника з оцінки ризиків — Finance.ua

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Moodyʼs залучить Microsoft та OpenAI для створення ШІ-помічника з оцінки ризиків

Технології&Авто
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Moodyʼs залучить Microsoft та OpenAI для створення ШІ-помічника з оцінки ризиків
Moodyʼs залучить Microsoft та OpenAI для створення ШІ-помічника з оцінки ризиків
Рейтингова та дослідницька компанія Moodyʼs Corp. використає Microsoft Corp. та OpenAI для створення ШІ-помічника, який допоможе клієнтам фірми аналізувати величезну кількість інформації, необхідної для оцінки ризиків.
Про це пише Bloomberg.
«Moodyʼs Research Assistant» буде доступний клієнтам, включаючи аналітиків, банкірів, консультантів, дослідників та інвесторів.
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Компанія розраховує надати версію для деяких клієнтів наприкінці цього року, сказав в інтервʼю генеральний директор Роб Фаубер. За його словами, Moodyʼs також розглядає майбутніх ШІ-помічників для таких завдань, як кредитування та андеррайтинг.
Компанія заявила, що вона вже впровадила технологію штучного інтелекту від Microsoft для 14 000 співробітників Moodyʼs, які використовують її для пошуку величезних масивів внутрішньої інформації, включаючи базу даних Moodyʼs Orbis про компанії.
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«Ця технологія має багатообіцяючі перспективи, тому що вона значно спрощує вилучення різного контенту та наборів даних, їх обʼєднання та надання інформації дуже природним та інтуїтивно зрозумілим способом», — сказав Фаубер.
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Moodyʼs використовує Office Microsoft та корпоративні хмарні інструменти, а також переміщає деякі зі своїх додатків у хмару Azure, сказав Білл Борден, віце-президент Microsoft з міжнародних фінансових послуг.
Moodyʼs також працювало безпосередньо з OpenAI, але, враховуючи швидкість та масштаби того, що вони хотіли зробити з технологією помічників, компанія вирішила, що їй потрібна участь Microsoft, додав Фаубер.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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