ШІ підставив людину: вперше виписано штраф за дезінформацію, надану нейромережею — Finance.ua

ШІ підставив людину: вперше виписано штраф за дезінформацію, надану нейромережею Сьогодні 18:43 — Технології&Авто

ШІ підставив людину: вперше виписано штраф за дезінформацію, надану нейромережею

Нью-Йоркська юридична фірма Levidow, Levidow & Oberman PC отримала штраф у розмірі $5000 за використання у судовому провадженні фейкових цитат, згенерованих штучним інтелектом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дана справа стала першою у світі, де ШІ підставив людину і став причиною покарання.

Втім, як можна зрозуміти з вердикту суду, проблема полягала не стільки в штучному інтелекті, скільки в тому, що оштрафовані юристи свідомо проігнорували ознаки фейковості цитат, виданих нейромережею.

Більше того, вони продовжували наполягати на правдивості наданих даних, навіть після того, як їх було викрито на використанні ШІ.

Як стверджує Bloomberg, юристами була використана нейромережа ChatGPT.

Яким чином могло статися, що юристи настільки довірилися штучному інтелекту, що взяли його інформацію без перевірки, Bloomberg не дізнався. Прохання про коментар було відхилене.

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Нагадаємо, компанія Apple обмежила використання чат-боту ChatGPT від OpenAI та інших зовнішніх інструментів штучного інтелекту для своїх співробітників, оскільки розробляє подібну технологію та непокоїться щодо витоку даних.

Компанія Samsung заборонила використання генеративних інструментів ШІ, таких як ChatGPT, у своїх внутрішніх мережах і на пристроях, що належать компанії, через побоювання, що завантаження конфіденційної інформації на ці платформи становить ризик для безпеки.

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