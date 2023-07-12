monobank вивів $5,5 млн клієнтських грошей з рахунків підсанкційного брокера Exante — Finance.ua

monobank вивів $5,5 млн клієнтських грошей з рахунків підсанкційного брокера Exante Сьогодні 12:20 — Фондовий ринок

monobank вивів $5,5 млн клієнтських грошей з рахунків підсанкційного брокера Exante

Мобільний monobank сьогодні, 12 липня, поверне клієнтам сервісу mono-invest $5,5 млн, які перебували на рахунках брокера Exante, що потрапив під санкції.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Він зазначив, що компанія одразу погодилася повернути гроші клієнтам, але проблемою стали санкції, які забороняють будь-які фінансові операції. Тому monobank звернувся за підтримкою до Кабміну та Нацбанку.

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«Проблема полягає в тому, що попри те, що платіж відправлено з рахунків санкційної компанії, ці гроші належать не їй, а нашим клієнтам. Нам потрібно заручитися підтримкою НБУ, що така транзакція не є порушенням закону про санкції», — розповів Гороховський.

В результаті Нацбанк дозволив банку «діяти на власний розсуд за умови наявності підстав». Увечері 11 липня monobank отримав гроші від Exante.

Зазначимо, Exante надавав monobank послуги брокера для інвестицій клієнтів в ОВДП. 5 липня президент підписав указ про введення санкцій проти Exante, яка пов’язана з російською групою «Альфа». Після цього в mono повідомили, що запропонують клієнтам закрити позиції та повернути гроші, вкладені у купівлю цінних паперів через додаток mono invest.

Стабільна робота фінансової системи — це краще «заспокійливе» для українців. Час настав для фінансового контрнаступу, для відновлення країни та підживлення економічної активності. 19 липня відбудеться Ukrainian Credit Conference (UCC) — подія, що об'єднає ключових представників фінансової спільноти України. Усі деталі заходу за посиланням:

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