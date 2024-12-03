МОН планує підвищити вартість навчання у вишах — Finance.ua

МОН планує підвищити вартість навчання у вишах
В Україні зросте вартість навчання на контрактній основі у закладах вищої освіти. Це рішення приймуть через необхідність усунути фінансовий дисбаланс у системі освіти.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький у коментарі для «Дзеркала тижня».
«З вартістю контракту в нашій країні склалася дивна ситуація. В Європі університетам установлюють верхню межу вартості навчання, а в Україні — нижню (це так звана індикативна собівартість). На жаль, чимало ЗВО ставлять ціни на контракт наполовину або й більше нижчі, ніж сума, яку сплачує держава університету за кожного студента-бюджетника», — зауважив Винницький.
Посадовець МОН зазначив, що держава виділяє на кожного студента-бюджетника 55−56 тис. грн на рік, тоді як контрактники навчаються за 25 тис. Відтак, постає два запитання.
«Перше: чи не коштом держави частково оплачується навчання цього контрактника? (Насправді так воно і є.) І друге: чи можна якісно підготувати студента будь-якої спеціальності за 25 тисяч гривень? Звісно, не можна. Це теж до питання про низькі зарплати викладачів. Через відсутність коштів в університеті заклад не здатний виплатити доплати й премії, а далі фактично йдеться про деградацію системи», — наголосив заступник міністра.
Тому міністерству потрібно підвищувати вартість вищої освіти, не зменшуючи при цьому кількість бюджетних місць. Підвищення вартості навчання буде поступовим, а не різким.
«Тому нам поступово, не різко, але однозначно потрібно підвищувати вартість вищої освіти. Розуміючи, що платоспроможність нашого населення низька, ми не зменшуємо кількості бюджетних місць і впроваджуємо систему грантів для сильних студентів, які не потрапляють на бюджетні місця», — сказав Винницький.
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