Мобілізованих звільнили від сплати оренди державного і комунального майна до кінця року — Finance.ua
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Мобілізованих звільнили від сплати оренди державного і комунального майна до кінця року

Вчора 11:47Казна та Політика
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Мобілізованих звільнили від сплати оренди державного і комунального майна до кінця рокуМобілізованих звільнили від сплати оренди державного і комунального майна до кінця року
Кабінет Міністрів до кінця 2022 року звільнив від сплати орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна, чинними на 24 лютого, фізичних осіб та фізичних осіб підприємців, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану.
Про це у Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, також до кінця року звільнено від сплати орендної плати осіб, які використовують майно, розташоване в адміністративно-територіальних одиницях, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції.
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До 30 вересня 2022 року звільнено від орендної плати орендарів, які використовують державне майно на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської областей і міста Києва, а також в закладах культури і освіти, якщо об’єкт оренди було передано в оренду на погодинній основі.
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Крім цього, до 30 травня звільнено від орендної плати орендарів, які використовують державне майно на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської областей, а також продовжено дію договорів оренди державного та комунального майна, строк дії яких завершується у період дії воєнного стану, на період дії воєнного стану та чотири місяці з дати його припинення чи скасування тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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