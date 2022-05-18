Мобілізованих звільнили від сплати оренди державного і комунального майна до кінця року — Finance.ua

Мобілізованих звільнили від сплати оренди державного і комунального майна до кінця року
Кабінет Міністрів до кінця 2022 року звільнив від сплати орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна, чинними на 24 лютого, фізичних осіб та фізичних осіб підприємців, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану.
Про це у Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, також до кінця року звільнено від сплати орендної плати осіб, які використовують майно, розташоване в адміністративно-територіальних одиницях, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції.
До 30 вересня 2022 року звільнено від орендної плати орендарів, які використовують державне майно на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської областей і міста Києва, а також в закладах культури і освіти, якщо об’єкт оренди було передано в оренду на погодинній основі.
Крім цього, до 30 травня звільнено від орендної плати орендарів, які використовують державне майно на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської областей, а також продовжено дію договорів оренди державного та комунального майна, строк дії яких завершується у період дії воєнного стану, на період дії воєнного стану та чотири місяці з дати його припинення чи скасування тощо.