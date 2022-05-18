Кабмін розширив перелік громадян, які зможуть отримати гроші — Finance.ua

Кабмін розширив перелік громадян, які зможуть отримати гроші

Вчора 10:00 — Особисті фінанси

Зі слів прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, 17 травня розширили перелік громадян, які можуть претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн щомісячно від міжнародних гуманітарних організацій.

Раніше такі виплати передбачалися тільки внутрішньо переміщеним особам з числа найбільш вразливих соціальних категорій.

Тепер виплати зможуть отримати й наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни на тимчасово окупованій території.

Заявку на отримання допомоги можна подати на сайті «єДопомога» (edopomoga.gov.ua), а з часом така можливість з’явиться в Дії.

Довідка Finance.ua:

Чи зберігається право власності на майно, розташоване на тимчасово окупованих територіях.

ВПО ще 4 громад отримають виплати: оновлений перелік територій в зоні бойових дій.

До речі, якщо вас цікавить швидку позику до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.