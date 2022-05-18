Кабмін розширив перелік громадян, які зможуть отримати гроші — Finance.ua
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Кабмін розширив перелік громадян, які зможуть отримати гроші

Вчора 10:00Особисті фінанси
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Зі слів прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, 17 травня розширили перелік громадян, які можуть претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн щомісячно від міжнародних гуманітарних організацій.
Раніше такі виплати передбачалися тільки внутрішньо переміщеним особам з числа найбільш вразливих соціальних категорій.
Тепер виплати зможуть отримати й наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни на тимчасово окупованій території.
Заявку на отримання допомоги можна подати на сайті «єДопомога» (edopomoga.gov.ua), а з часом така можливість з’явиться в Дії.

Довідка Finance.ua:

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За матеріалами: Finance.ua
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