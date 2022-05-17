Чи зберігається право власності на майно, розташоване на тимчасово окупованих територіях — Finance.ua
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Чи зберігається право власності на майно, розташоване на тимчасово окупованих територіях

Вчора 21:02Особисті фінанси
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Чи зберігається право власності на майно, розташоване на тимчасово окупованих територіяхЧи зберігається право власності на майно, розташоване на тимчасово окупованих територіях
У Міністерстві юстиції розповіли, чи можна зберегти за собою право власності та інші речові права на майно, якщо воно розташоване не тимчасово окупованих територіях.
За фізичними особами, незалежно від перебування їх на обліку як ВПО чи від набуття ними спеціального правового статусу, а також за юрособами зберігається право власності, інші речові права на майно, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, якщо таке майно набуте відповідно до законів України.
Це право зберігається і на нерухоме майно, зокрема й земельні ділянки.
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«За державою Україна, територіальними громадами сіл, селищ, міст, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами публічного права зберігається право власності, інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», — розповіли у відомстві.

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За матеріалами: Finance.ua
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