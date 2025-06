Мобільний телефон Трампа більше не позиціонується як «зроблений у США» — Finance.ua

Мобільний телефон Трампа більше не позиціонується як «зроблений у США» Сьогодні 04:14 — Технології&Авто

Мобільний телефон Трампа більше не позиціонується як «зроблений у США»

На старті проєкту однією з ключових переваг називалась ​​Made in USA. Втім, цього тижня всі згадки про американське виробництво зникли з офіційного сайту, помітило «Золотий» смартфон T1, який був представлений разом із запуском мобільного оператора Trump Mobile, більше не рекламується як пристрій, «вироблений у США».помітило видання The Verge.

Натомість Trump Mobile замінив ці твердження абстрактними патріотичними слоганами на кшталт Premium Performance. Proudly American, Designed with American values in mind, American hands behind every device та American-Proud Design. Жодне з цих тверджень не означає, що пристрій виробляють або навіть розробляють на території США — радше це абстрактні посилання на патріотизм.

Зміни торкнулися й технічних характеристик пристрою. Раніше на сайті зазначалося, що смартфон оснащено 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм і 12 ГБ оперативної пам’яті. Тепер екран описується як 6,25-дюймовий, а інформація про оперативну пам’ять зникла взагалі.

Також змінилася дата запуску пристрою. Якщо раніше обіцяли старт продажів у вересні 2025 року, то тепер на сайті вказано лише — пізніше цього року.

Ймовірно, буде виготовлений у Китаї

Попри заяви Trump Organization про виробництво нового смартфона T1 у Сполучених Штатах, експерти ринку сумнівно ставляться до цієї обіцянки, припускаючи, що пристрій, швидше за все, буде виготовлений китайським виробником, як зазначає CNBC.

Експерти наголошують: навіть якщо деякі етапи виробництва і відбуватимуться в США, ланцюжки постачання смартфонів є глобальними.

Компоненти для таких пристроїв надходять із різних країн: AMOLED-дисплеї (6,8 дюйма для T1) в основному виробляються південнокорейськими Samsung та LG, а також китайською BOE. Процесори, швидше за все, будуть від тайванської MediaTek або Qualcomm. 50-мегапіксельна камера, ймовірно, використовуватиме сенсори від японської Sony. Хоча пам’ять може бути американського виробництва (наприклад, Micron), більшість компонентів будуть імпортовані.

Нагадаємо, Trump Mobile пропонує один тариф — The 47 Plan — за $47,45 на місяць (відсилка на 45 і 47 президента США). Тариф включає необмежені дзвінки, повідомлення, інтернет, телемедицину та дорожню допомогу. Мережа працює як MVNO на базі T-Mobile, через компанію Liberty Mobile.

