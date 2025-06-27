Мобільний телефон Трампа більше не позиціонується як «зроблений у США» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мобільний телефон Трампа більше не позиціонується як «зроблений у США»

Технології&Авто
25
Мобільний телефон Трампа більше не позиціонується як «зроблений у США»
Мобільний телефон Трампа більше не позиціонується як «зроблений у США»
«Золотий» смартфон T1, який був представлений разом із запуском мобільного оператора Trump Mobile, більше не рекламується як пристрій, «вироблений у США». На старті проєкту однією з ключових переваг називалась ​​Made in USA. Втім, цього тижня всі згадки про американське виробництво зникли з офіційного сайту, помітило видання The Verge.
Натомість Trump Mobile замінив ці твердження абстрактними патріотичними слоганами на кшталт Premium Performance. Proudly American, Designed with American values in mind, American hands behind every device та American-Proud Design. Жодне з цих тверджень не означає, що пристрій виробляють або навіть розробляють на території США — радше це абстрактні посилання на патріотизм.
Мобільний телефон Трампа більше не позиціонується як «зроблений у США»
Зміни торкнулися й технічних характеристик пристрою. Раніше на сайті зазначалося, що смартфон оснащено 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм і 12 ГБ оперативної пам’яті. Тепер екран описується як 6,25-дюймовий, а інформація про оперативну пам’ять зникла взагалі.
Читайте також
Також змінилася дата запуску пристрою. Якщо раніше обіцяли старт продажів у вересні 2025 року, то тепер на сайті вказано лише — пізніше цього року.

Ймовірно, буде виготовлений у Китаї

Попри заяви Trump Organization про виробництво нового смартфона T1 у Сполучених Штатах, експерти ринку сумнівно ставляться до цієї обіцянки, припускаючи, що пристрій, швидше за все, буде виготовлений китайським виробником, як зазначає CNBC.
Експерти наголошують: навіть якщо деякі етапи виробництва і відбуватимуться в США, ланцюжки постачання смартфонів є глобальними.
Компоненти для таких пристроїв надходять із різних країн: AMOLED-дисплеї (6,8 дюйма для T1) в основному виробляються південнокорейськими Samsung та LG, а також китайською BOE. Процесори, швидше за все, будуть від тайванської MediaTek або Qualcomm. 50-мегапіксельна камера, ймовірно, використовуватиме сенсори від японської Sony. Хоча пам’ять може бути американського виробництва (наприклад, Micron), більшість компонентів будуть імпортовані.
Нагадаємо, Trump Mobile пропонує один тариф — The 47 Plan — за $47,45 на місяць (відсилка на 45 і 47 президента США). Тариф включає необмежені дзвінки, повідомлення, інтернет, телемедицину та дорожню допомогу. Мережа працює як MVNO на базі T-Mobile, через компанію Liberty Mobile.
За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems