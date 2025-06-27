MG готує нові електромобілі для ринку Європи — Finance.ua
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MG готує нові електромобілі для ринку Європи

Технології&Авто
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MG готує нові електромобілі для ринку Європи
MG готує нові електромобілі для ринку Європи
Компанія MG, що належить SAIC, покаже два нових серійних електромобілі для європейського ринку на Фестивалі швидкості в Гудвуді. Окрім цих моделей, автовиробник також представить концепт Cyber X та нову версію родстера Cyberster Black.
Фестиваль швидкості в Гудвуді 2025 триватиме з 10 до 13 липня й компанія MG запланувала в рамках події дебют одразу декількох новинок. Як зазначає Carscoops, MG називає свої дві серійні моделі «двома новими, технологічно просунутими електромобілями».
Темний тизер натякає, що одним з них буде IM Motors IM6, який вже продається в Китаї. Той самий електромобіль також був анонсований для Австралії з незвичайною торговою маркою «IM presented by MG Motor», але, вірогідно, європейська версія матиме простішу схему найменування.
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Довжина IM6 становить 4904 мм. Модель має кузов купе-позашляховика зі світлодіодними задніми ліхтарями, що нагадують Aston Martin. Його найпотужніша версія має два електромотори загальною потужністю в 572 кВт (778 к.с.) та 802 Нм крутного моменту, що дозволяють автівці розганятися від 0 до 100 км/год за 3,48 секунди.
MG заявила, що одна з нових моделей «продемонструє своє феноменальне прискорення електромобіля на культовому підйомі на пагорб», однак жодних інших подробиць щодо цього не розголошувалося. Відвідувачі фестивалю також побачать новий MG Cyberster Black — спеціальну версію родстера в темному виконанні.
Концепція Cyber X, що дебютувала на Шанхайському автосалоні, є попереднім переглядом майбутнього міського кросовера. Вона має міцний кузов та висувні фари. Наостанок, компанія підготувала MG EX4 EV в новій лівреї, що натхненна культовим MG Metro 6R4 1980-х років. Крім нього, на стенді компанії також будуть представлені повністю електричний позашляховик MGS5 та хетчбек MG4 XPower, а також нове покоління позашляховика HS.
За матеріалами:
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