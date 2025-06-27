Mercedes, Audi та Volvo відмовилися впроваджувати CarPlay Ultra у свої авто — Finance.ua
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Mercedes, Audi та Volvo відмовилися впроваджувати CarPlay Ultra у свої авто

Технології&Авто
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Mercedes, Audi та Volvo відмовилися впроваджувати CarPlay Ultra у свої авто
Mercedes, Audi та Volvo відмовилися впроваджувати CarPlay Ultra у свої авто
Відомі автомобільні бренди Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Polestar та Renault офіційно повідомили про відмову впроваджувати платформу CarPlay Ultra від Apple у своїх автомобілях. Причиною такого рішення стала небажаність передавати контроль над ключовими системами авто, такими як клімат-контроль, навігація та цифрова панель приладів, до рук американської корпорації.
CarPlay Ultra є суттєво оновленою версією мультимедійного інтерфейсу Apple, презентованою у 2022 році. На відміну від попередніх рішень, ця система здатна інтегруватися з усіма екранами автомобіля та керувати функціями, що раніше залишалися у виключній компетенції виробника: від кліматичних налаштувань до підігріву сидінь. Таке глибоке втручання Apple в екосистему авто не влаштовує європейських автовиробників, які вже мають власні цифрові медіасистеми та стратегії розвитку.
CarPlay Ultra — не просто нова версія, а спроба Apple фактично інтегруватися в мозок авто. Не дивно, що автовиробники, у яких вже є свої медіасистеми і стратегія цифровізації, не в захваті від перспективи стати оболонкою для iPhone.
Попри скепсис більшості європейських брендів, деякі виробники все ж вирішили інтегрувати CarPlay Ultra у свої авто. Серед них — Aston Martin, який вже впроваджує новинку. Також у процесі інтеграції перебувають Hyundai, Kia, Genesis та Porsche. Остання належить до концерну Volkswagen, відомого своєю відкритістю до технологічних експериментів. Водночас Ford і Nissan, які раніше також були серед потенційних партнерів Apple, наразі не розкривають своїх подальших планів щодо CarPlay Ultra.
Експерти зазначають, що Apple прагне зробити автомобіль повноцінною частиною своєї iOS-екосистеми, однак провідні автовиробники не готові віддавати ключові елементи керування стороннім компаніям. У результаті боротьба за цифровий інтерфейс автомобіля стає новою ареною суперництва між технологічними гігантами та індустрією автопрому.
За матеріалами:
Kurazh
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