Мобільні оператори досі не готові до триденних блекаутів — регулятор НКЕК Сьогодні 11:45

Мобільні оператори досі не готові до триденних блекаутів — регулятор НКЕК

Українські мобільні оператори досі не готові до блекаутів.

Про це заявляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКЕК).

«Станом на кінець серпня 2023 року, проводячи перевірки, ми очікували отримати мінімальні похибки, адже осінь вже настала і питання наявності зв’язку у разі масових ушкоджень об'єктів електроенергетики в осінньо-зимовий період є надважливим.

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На жаль, змушені констатувати, що проведена НКЕК крайня перевірка готовності мережі до 3-добового блекауту в мережі ТОВ «Лайфсел» у Рівненській області показала готовність до забезпечення зв’язком для менш ніж 50% критично важливих об'єктів з необхідного мінімуму по даній області".

Нагадаємо, експерт Олег Жданов прогнозує , що ця зима може виявитися тяжчою для української енергосистеми, ніж минула. За його словами, ситуацію погіршує те, що російські загарбники вже зруйнували досить велику частину енергосистеми України. Крім того, тепер для створення блекаута окупантам знадобиться менше ракет.

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