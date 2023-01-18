Міжнародна гуманірна допомога: які країни і скільки надали (інфографіка) — Finance.ua

Міжнародна гуманірна допомога: які країни і скільки надали (інфографіка) Сьогодні 16:00

Минулого року Україна отримала мільярди доларів та сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги. Точні обсяги назвати складно, оскільки допомогу надають уряди держав, найбільші міжнародні організації, благодійні фонди та приватні особи з усього світу. Допомогу закуповують і всередині країни, але єдиної системи, яка зводила б разом усі дані, немає.Про це пише « Чесно ».

У безумовних лідерах за кількістю надання допомоги — США. Це дані проєкту «Ukraine Support Tracker».

За інформацією МЗС, у розрізі міжнародних організацій гуманітарну допомогу надавала в основному ООН, яка розгорнула в Україні одну з найбільших своїх гуманітарних операцій, а також суттєво збільшила присутність агенцій, програм і фондів. Система ООН спрямувала в Україну понад 4,5 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

За даними Міністерства фінансів, за 2022 рік Україна отримала близько 27,5 млрд доларів грошової допомоги. В НБУ підрахували, що на кінець року ця сума може перевищити 31 млрд доларів. Найбільшим партнером України почесно можна назвати Сполучені Штати Америки. Ще в березні Джо Байден погодив грант на 13,6 млрд доларів, з яких вже надійшли 10 млрд.

У 2023 році ЄС погодив виділення Україні 18 мільярдів євро допомоги. Деякі країни Євросоюзу, зокрема Чехія, уже визнали, що цього недостатньо. Про це сказав міністр фінансів Чехії Збинек Станджура, передає Euractiv.



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