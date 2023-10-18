Мінвідновлення скасує щонайменше 30% міжнародних автобусних маршрутів — Finance.ua

Мінвідновлення скасує щонайменше 30% міжнародних автобусних маршрутів Сьогодні 12:30

Мінвідновлення скасує щонайменше 30% міжнародних автобусних маршрутів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) скасує щонайменше 30% міжнародних автобусних пасажирських маршрутів.

Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Закрито вже 280 маршрутів — це до Польщі та росії. У листопаді на змішаній комісії з Молдовою ми скасуємо всі маршрути, які не зійшлися. Аналогічним чином працюємо з Румунією, Чехією та іншими країнами. За моїми оцінками, щонайменше 30% усіх маршрутів буде скасовано», — сказав Деркач.

За його словами, згідно з вимогами законодавства, перевізник для виконання міжнародного маршруту повинен мати партнера з іншої країни.

«Без такого паритетного партнера він або їздить на внутрішніх маршрутах у межах країни, або взагалі не їздить. Ми звернулися із відповідними запитами до сусідніх країн (Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови) і з’ясовуємо, яка кількість перевізників, яким було видано дозволи, до них взагалі не зверталася, тобто не мають такого партнера. Офіційно в нас є повноваження такі маршрути закривати», — заявив Деркач.

Він уточнив, що з Польщею, зокрема, було закрито 140 маршрутів. Наразі здійснюється верифікація маршрутів із Молдовою — питання є до приблизно 40 маршрутів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.