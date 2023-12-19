Мінвідновлення підготувало проєкт постанови про експериментальний запуск е-ТТН — Finance.ua
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Мінвідновлення підготувало проєкт постанови про експериментальний запуск е-ТТН

Казна та Політика
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Мінвідновлення підготувало проєкт постанови про експериментальний запуск е-ТТН
Мінвідновлення підготувало проєкт постанови про експериментальний запуск е-ТТН
Проєкт запуску електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) дійшов до стадії, коли Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) підготувало проєкт постанови Кабінету Міністрів «Про реалізацію експериментального проєкту в сфері внутрішніх вантажних перевезень».
Про це йдеться в повідомленні на сайті проєкту.
«Запропонований механізм визначатиме умови приєднання та взаємодії між ключовими сторонами процесу та ключові аспекти роботи Системи. Водночас, поруч із юридичним напрямом запровадження е-ТТН, команда працює також над технічними питаннями, простими словами — новими опціями та можливостями», — цитують слова заступника глави Мінвідновлення Анатолія Комірного, які він озвучив на нещодавній зустрічі з Американською торговельною палатою.
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За його словами, для впровадження Системи е-ТТН на постійній основі знадобиться внесення змін до закону «Про автомобільний транспорт» у частині внесення норм щодо впровадження е-ТТН.
«Такі зміни вже напрацьовані та узгоджуються народними депутатами і плануються до законопроєкту. Впровадження таких змін планується не раніше ніж через 6 місяців після завершення воєнного стану в Україні», — сказав заступник міністра.
Щодо планів на 2024 рік, то планується технічне доопрацювання Системи е-ТТН в частині розширення механізму інтероперабельності, можливість реєстрації документа в Системі е-ТТН за фактом здійснення перевезення, розширення структури е-ТТН та оновлення специфікації, оптимізація роботи з коригувальними документами.
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Крім того, долучення до експериментального проєкту провайдерів ЕДО (електронного документообігу) та учасників вантажних перевезень надасть можливість напрацювання технічних вимог для подальшої модернізації Системи е-ТТН, зокрема, для впровадження спеціальних форм е-ТТН. Зазначається, що також залишається актуальним питання розроблення інтеграцій з іншими інформаційно-комунікаційними системами, впровадження підсистем взаємодії з користувачами, створення довідок та інше.
Згідно з інформацією на сайті проєкту, його партнерами є 24 провайдери, що надають послуги ЕДО, з них 22 приєднані, а два пройшли тестування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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