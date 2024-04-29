Мінвідновлення анонсувало реформу у сфері пасажирських перевезень — Finance.ua

Мінвідновлення анонсувало реформу у сфері пасажирських перевезень Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

До кінця року Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запровадить низку змін, які покликані реформувати сферу внутрішніх перевезень.

Про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра Сергій Деркач.

«Починаємо поступові зміни у сфері внутрішніх перевезень… Будемо чесними, проблем у сфері внутрішніх пасажирських перевезень немало. Це проведення конкурсів на міжобласні маршрути, взаємодія перевізників з автостанціями, нелегальні перевезення, забюрократизоване регулювання. Поступово працюємо над їх вирішенням», — розповів він.

Читайте також В Україні готують реформу внутрішніх пасажирських перевезень на основі цифровізації

Уже 30 квітня має відбутися перший конкурс на міжобласні маршрути. На нього буде виставлено 10 маршрутів. Загалом планується протягом року провести конкурс на близько 60 маршрутів.

Готує Мінвідновлення і запуск електронної системи єКонкурс для перевізників, які зможуть подавати документи для участі в конкурсах на маршрутах без втручання людського чинника. Паралельно планується спростити паспорт маршруту і залишити в ньому лише обов’язкові елементи, визначені законом.

Читайте також Мінінфраструктури ініціює скорочення дозволів на міжнародні пасажирські перевезення

Серед планів, які міністерство хоче реалізувати до кінця року, — впорядкування мережі автостанцій та закріплення зрозумілих і прозорих умов для відкриття нових. За словами Деркача, це дозволить перевізникам нормально планувати маршрути, а органам контролю — визначати відповідальних за неякісне надання послуг.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.