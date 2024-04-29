Мінвідновлення анонсувало реформу у сфері пасажирських перевезень — Finance.ua
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Мінвідновлення анонсувало реформу у сфері пасажирських перевезень

Казна та Політика
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До кінця року Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запровадить низку змін, які покликані реформувати сферу внутрішніх перевезень.
Про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра Сергій Деркач.
«Починаємо поступові зміни у сфері внутрішніх перевезень… Будемо чесними, проблем у сфері внутрішніх пасажирських перевезень немало. Це проведення конкурсів на міжобласні маршрути, взаємодія перевізників з автостанціями, нелегальні перевезення, забюрократизоване регулювання. Поступово працюємо над їх вирішенням», — розповів він.
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Уже 30 квітня має відбутися перший конкурс на міжобласні маршрути. На нього буде виставлено 10 маршрутів. Загалом планується протягом року провести конкурс на близько 60 маршрутів.
Готує Мінвідновлення і запуск електронної системи єКонкурс для перевізників, які зможуть подавати документи для участі в конкурсах на маршрутах без втручання людського чинника. Паралельно планується спростити паспорт маршруту і залишити в ньому лише обов’язкові елементи, визначені законом.
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Серед планів, які міністерство хоче реалізувати до кінця року, — впорядкування мережі автостанцій та закріплення зрозумілих і прозорих умов для відкриття нових. За словами Деркача, це дозволить перевізникам нормально планувати маршрути, а органам контролю — визначати відповідальних за неякісне надання послуг.
За матеріалами:
Укрінформ
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