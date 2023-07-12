Мінінфраструктури ініціює скорочення дозволів на міжнародні пасажирські перевезення — Finance.ua

Мінінфраструктури ініціює скорочення дозволів на міжнародні пасажирські перевезення Сьогодні 09:11

Мінінфраструктури ініціює скорочення дозволів на міжнародні пасажирські перевезення

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно із Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) ініціюють перегляд наявних маршрутів на виконання міжнародних пасажирських перевезень.

Про це повідомляє Укртрансбезпека.

«Розпочинаємо масштабну роботу щодо реформування галузі міжнародних пасажирських перевезень. Для цього маємо бачити реальну ситуацію із маршрутами: які виконуються, де є попит, яких маршрутів не вистачає», — зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами, останні кілька тижнів рейдові перевірки підтвердили, що значна частина міжнародних перевізників виконують фактично внутрішні рейси та не перетинають кордон.

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«Вони створюють нечесну конкуренцію тим, хто виконує лише внутрішні перевезення», — зазначив Деркач.

Тож, тепер міжнародні пасажирські перевізники мають здати дозволи на маршрути, які не виконуються, чи внести зміни до наявних відповідно до реальних маршрутів.

Зокрема, до 1 серпня міжнародні пасажирські перевізники мають звернутись із листом щодо закриття маршруту, внесення змін до нього чи повернення дозволу до відповідної Комісії при Міністерстві.

Далі відбудеться засідання Комісії для ухвалення відповідних рішень.

«Після 1 серпня Міністерство буде ініціювати питання щодо закриття маршрутів, які не виконуються відповідно до отриманих дозволів на підставі рейдових перевірок ДСБТ», — наголошується в повідомленні.

Окрім цього, повідомляється про «спільну роботу із колегами з сусідніх країн щодо верифікації міжнародних маршрутів».

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