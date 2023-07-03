Потяг до Варшави: пасажирів попередили про важливі зміни — Finance.ua
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Потяг до Варшави: пасажирів попередили про важливі зміни

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Потяг до Варшави: пасажирів попередили про важливі зміни
Потяг до Варшави: пасажирів попередили про важливі зміни
Українці, які хочуть поїздом дістатись до Варшави, мають врахувати одну важливу деталь. Вона стосується тих, хто подорожує Варшавським напрямком і користується пересадкою в Хелмі.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Що зміниться?

Через початок реконструкції Варшавського залізничного вузла деякі потяги будуть зупинятися у столиці Польщі на станції Варшава Гданська, а не на станції Варшава Всходня, як раніше.
Йдеться про такі поїзди:
  • IC 52 100 «KUJAWIAK» Варшава Гданська 11:31 — Хелм 14:19;
  • IC 25 100 «KUJAWIAK» Хелм 13:23 — Варшава Гданська 16:10.
Поїздка від станції Варшава Гданська до центру міста на метро займе 20 хвилин. А всі інші маршрути між Варшавою та Хелмом залишаться незмінними.
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Раніше Укрзалізниця повідомила, що тестовий поїзд Київ — Варшава здійснив перший рейс. Саме на цей напрямок є шалений попит пасажирів, але купити на нього квиток дуже складно. Місць за цим маршрутом так мало, тому що польські залізничники пропускають лише спеціальні вагони міжнародного стандарту RIC з тримісними купе.
Але тестовий потяг був сформований із 14 вагонів українського зразка та успішно проїхав із Києва до Варшави. Для цього Укрзалізниця провела переговори щодо сумісності вагонів із польською інфраструктурою. Вдалося отримати технічне підтвердження від польського регулятора та успішно запустити тестовий рейс.
Тепер ситуація з квитками на потяг Київ — Варшава може покращитись.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
Finance.ua
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