Мінсоцполітики знайшло спосіб розв'язання проблеми виплати допомоги ВПО — Finance.ua

Мінсоцполітики знайшло спосіб розв'язання проблеми виплати допомоги ВПО Вчора 09:14 — Казна та Політика

Мінсоцполітики знайшло спосіб розв'язання проблеми виплати допомоги ВПО

Навесні був розроблений новий функціонал систем обліку ВПО, надана можливість подати онлайн заяву на отримання довідки ВПО через портал, застосунок Дія та внесено зміни до етапів впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС).

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Саме задля вирішення проблемних питань по виплатам для внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики запроваджує централізацію призначення, нарахування та виплати в ЄІССС», — прокоментував заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

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Для цього Мінсоцполітики підключило до дослідно-промислової експлуатації ЄІССС Житомирську, Рівненську та Вінницьку області, які надають зворотній зв’язок по роботі системи та пропозиції щодо покращень її функціоналу. Також наразі відбувається підключення до системи співробітників управлінь соцзахисту з інших областей для остаточного впровадження цієї послуги на початку жовтня.

Загальними перевагами впровадження централізації призначення, нарахування та виплати в ЄІССС є:

спрощення роботи співробітників управлінь соцзахисту населення з документами внутрішньо переміщених осіб (більшість призначень буде в автоматичному режимі);

дозволить людям швидше отримати довідку ВПО;

забезпечення максимальної інформаційної взаємодії з державними реєстрами, що знизить можливість помилок та неточностей при призначенні та скоротить час на підтвердження інформації.

Також після впровадження в промислову експлуатацію ЄІССС, ця централізована послуга полегшить роботу співробітникам УСЗН при призначенні допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, а саме:

1. В автоматичному режимі відкриватимуться особові рахунки.

2. Завдяки реалізованим обмінам перевірка документів буде також автоматичною.

3. Електронні справи буде значно зручніше передавати із управління в управління в регіоні та між ними.

Мінсоцполітики продовжує цифровізацію соціальних послуг заради людей та зручності як для отримувачів, так і надавачів цих послуг.

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