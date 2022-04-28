Мінрегіон роз'яснив процедуру фіксації руйнувань інфраструктури через бойові дії — Finance.ua

Мінрегіон роз'яснив процедуру фіксації руйнувань інфраструктури через бойові дії

Вчора 15:04 — Особисті фінанси

Фото: ДСНС

Міністерство розвитку громад та територій України надало роз’яснення щодо проведення аварійно-відбудовних чи аварійно-ремонтних робіт та інших першочергових відновлювальних робіт для фіксації руйнувань і подальшої ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану.

Як зазначається, організація та координація виконання невідкладних робіт здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а в разі їх відсутності — військовими адміністраціями.

У разі виникнення на відповідній території проявів збройної агресії рф, що зумовили пошкодження об’єктів, уповноважений орган здійснює попередні візуальні огляди пошкоджених об’єктів з метою формування переліків таких об’єктів.

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Щодо об’єктів, які за результатами попереднього огляду визначені як зруйновані та значно пошкоджені, уповноважений орган приймає рішення щодо проведення їх обстеження.

Згідно з порядком проведення обстеження в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану та протягом 90 календарних днів після його припинення або скасування виконавцями робіт з обстеження пошкоджених об’єктів можуть бути:

експерт з обстеження будівель і споруд;

інженер-проєктувальник із кваліфікаційним рівнем «провідний» або «I категорія», який має кваліфікаційний сертифікат за спеціалізацією «інженерно-будівельне проєктування у частині забезпечення механічного опору та стійкості»;

експерт будівельний із кваліфікаційним рівнем «провідний» або «I категорія», який має кваліфікаційний сертифікат за спеціалізацією «експертиза проєктної документації у частині забезпечення механічного опору та стійкості»;

інженер-консультант (будівництво) із кваліфікаційним рівнем «провідний» або "I категорія.

За результатами обстеження складається звіт до якого додається акт обстеження, що повинен містити інформацію щодо визначеної за результатами обстеження категорії пошкоджень об’єкта.

Об’єкти, які за результатами попереднього візуального огляду визначені як незначно пошкоджені та такі, що можуть бути відновлені шляхом поточного ремонту, за рішенням уповноваженого органу, можуть бути обстежені комісією, до складу якої входять представники уповноваженого органу, власника — балансоутримувача об’єкта та мають включатися фахівці з будівельною освітою.

Проєкти будівництва з капітального ремонту об’єктів, пошкоджених в результаті воєнних дій, допускається здійснювати у складі дефектного акта, у якому визначаються фізичні обсяги робіт, пояснювальної записки, в якій зазначаються умови виконання робіт, та кошторисної документації.

Рішення щодо обсягу проєктної документації приймається головним архітектором проєкту та/або головним інженером проєкту за погодженням із замовником, що зазначається у завданні на проєктування.

У випадках здійснення першочергових робіт з відновлення пошкоджених об’єктів в рамках поточного ремонту, обсяги робіт визначаються на підставі акту обстеження, складеного уповноваженим органом за результатами комісійного огляду об’єкта, і можуть бути представлені у формі дефектного акта.

Вартість поточного ремонту має визначатися на підставі обґрунтованих трудових та матеріально-технічних ресурсів та їх вартості, обчисленої у поточному рівні цін.

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