Міноборони запускає платформу для військових щодо спрощення подачі документів — Finance.ua

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Міноборони запускає платформу для військових щодо спрощення подачі документів

Казна та Політика
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Міноборони запускає платформу для військових щодо спрощення подачі документів
Міноборони запускає платформу для військових щодо спрощення подачі документів
Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України запускають онлайн платформу, розроблену для полегшення процесу подання рапортів, заяв та інших офіційних документів військовими особами.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Проєкт «Військовий асистент» буде реалізований на основі вже існуючого сайту «Турбота про військовослужбовця», призначеного для оптимізації документообігу в Збройних силах України.

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«Ми уважно вивчили всі поточні виклики, з якими стикаються військовослужбовці при оформленні документів, і на основі цього аналізу розробили низку технологічних рішень, які будуть впроваджені найближчим часом», — розповів заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.
На платформі доступно понад 80 стандартизованих шаблонів документів у форматах DOC, DOCX та PDF, що охоплюють широкий спектр вимог: від отримання відпустки до звільнення зі служби.
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«Шаблони рапортів розроблені таким чином, щоб мінімізувати ймовірність повернення документів на доопрацювання та забезпечити військовослужбовцям можливість ефективного захисту своїх прав», — додали в Міноборони.
Ресурс адаптовано для використання з будь-яких електронних пристроїв, включаючи ноутбуки, смартфони та планшети, а з часом планується його подальше розширення та оновлення, згідно з потребами військовослужбовців.
За матеріалами:
Finance.ua
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