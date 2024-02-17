Міноборони в січні визначило понад 30 тисяч людей учасниками бойових дій — Finance.ua

Міноборони в січні визначило понад 30 тисяч людей учасниками бойових дій Сьогодні 11:12 — Казна та Політика

Міноборони в січні визначило понад 30 тисяч людей учасниками бойових дій, Фото: armyinform.com.ua

Комісії Міністерства оборони України визначили 30 185 людей учасниками бойових дій за січень 2024 року.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

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«За перший місяць 2024 року Міністерство оборони України профінансувало одноразову грошову допомогу в разі загибелі або інвалідності військовослужбовців на суму 8 мільярдів 786 мільйонів гривень. За той самий період комісії Міністерства оборони визначили 30 185 людей учасниками бойових дій», — сказала Калмикова.

За її словами, Україна йде шляхом максимального спрощення системи отримання одноразової грошової допомоги та статусу УБД.

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Нагадаємо, є кілька способів подати документи військовослужбовцям, щоб отримати статус учасника бойових дій. Заяву можна подавати в паперовій або електронній формі. Заяву можуть подати ті, хто звільнений з військової служби, а також чинні військовослужбовці.

Укрінформ За матеріалами:

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