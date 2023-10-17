Міноборони та Мінцифри спростили процедуру списання БПЛА на фронті — Finance.ua

Міноборони та Мінцифри спростили процедуру списання БПЛА на фронті Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

Міноборони та Мінцифри спростили процедуру списання БПЛА на фронті

Міністерство оборони України спростило процедуру списання військового майна, яке було втрачене в ході бойових дій. Відповідний наказ підписано главою оборонного відомства Рустемом Умеровим.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Тепер не потрібно проводити окреме розслідування по кожній одиниці та отримувати погодження від вищого керівництва. Наприклад, раніше на списання дрона йшло від одного місяця до пів року. Для цього потрібно було зібрати до 40 документів. Ухвалені зміни скоротять процедуру до 2−3 тижнів. Техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень зможуть списувати командири рот, батальйонів чи бригад», — йдеться у повідомленні.

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Відповідно до наказу командири можуть:

списувати засоби ураження, витрачені у ході бойових дій, або на практичних стрільбах на підставі акта про списання, затвердженого командиром окремої роти, батальйону, бригади;

списувати втрачені внаслідок бойових дій БПЛА вартістю до 1,5 млн грн без отримання погоджень від командування повітряних сил, сил логістики та Міноборони;

розділяти, розбирати зразки військової техніки, пошкоджені при виконанні бойових завдань, або складові частин, які не використовуються, для відновлення, модернізації чи виготовлення іншої техніки;

без проведення розслідування списувати за спрощеною процедурою дрони-камікадзе та інші безпілотники, перероблені для виконання завдань з ураження цілей (раніше для розслідування зі списання БПЛА необхідно було зібрати 16−18 документів. Відтепер — для списання достатньо лише два: акт про проведення пуску у ході бойових дій та акт якісного технічного стану).

У відомстві також наголосили, що завдяки спрощенню процедури та скороченню строків списання, командири оперативніше отримуватимуть інформацію про потребу у військовій техніці й додали, що зміни до процедури списання було розроблено разом з Міністерством цифрової трансформації.

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