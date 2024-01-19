Міноборони під'єднали до Єдиного порталу викривачів. Там можна повідомити про корупцію — Finance.ua
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Міноборони під'єднали до Єдиного порталу викривачів. Там можна повідомити про корупцію

Казна та Політика
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Міноборони під'єднали до Єдиного порталу викривачів. Там можна повідомити про корупцію
Міноборони під'єднали до Єдиного порталу викривачів. Там можна повідомити про корупцію
Міністерство оборони підʼєднали до Єдиного порталу повідомлень викривачів від Нацагентства з питань запобігання корупції.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у Міноборони, може подати повідомлення викривача корупції, зокрема й анонімно.
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«За допомогою цієї захищеної системи можна контролювати стан та результати розгляду повідомлення, отримати інформацію про статус викривача», — кажуть у відомстві.
Портал гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, а також надійний захист персональних даних.

Як ще повідомити про корупцію у Міноборони?

Розповісти про можливі факти корупційних або пов’язаних із цим правопорушень також можна через:
  • спеціальну телефонну лінію Міноборони +38 044 271 39 86;
  • електронну пошту dzvk_mou@post.mil.gov.ua;
  • офіційний вебсайт відомства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
hromadske.tv
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