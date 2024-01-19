Міноборони під'єднали до Єдиного порталу викривачів. Там можна повідомити про корупцію — Finance.ua

Міноборони під'єднали до Єдиного порталу викривачів. Там можна повідомити про корупцію Сьогодні 12:15 — Казна та Політика

Міноборони під'єднали до Єдиного порталу викривачів. Там можна повідомити про корупцію

Міністерство оборони підʼєднали до Єдиного порталу повідомлень викривачів від Нацагентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у Міноборони, може подати повідомлення викривача корупції, зокрема й анонімно.

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«За допомогою цієї захищеної системи можна контролювати стан та результати розгляду повідомлення, отримати інформацію про статус викривача», — кажуть у відомстві.

Портал гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, а також надійний захист персональних даних.

Як ще повідомити про корупцію у Міноборони?

Розповісти про можливі факти корупційних або пов’язаних із цим правопорушень також можна через:

спеціальну телефонну лінію Міноборони +38 044 271 39 86;

електронну пошту dzvk_mou@post.mil.gov.ua;

офіційний вебсайт відомства.

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