Міноборони під'єднали до Єдиного порталу викривачів. Там можна повідомити про корупцію — Finance.ua

Міноборони під'єднали до Єдиного порталу викривачів. Там можна повідомити про корупцію
Міністерство оборони підʼєднали до Єдиного порталу повідомлень викривачів від Нацагентства з питань запобігання корупції.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у Міноборони, може подати повідомлення викривача корупції, зокрема й анонімно.
«За допомогою цієї захищеної системи можна контролювати стан та результати розгляду повідомлення, отримати інформацію про статус викривача», — кажуть у відомстві.
Портал гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, а також надійний захист персональних даних.
Як ще повідомити про корупцію у Міноборони?
Розповісти про можливі факти корупційних або пов’язаних із цим правопорушень також можна через:
- спеціальну телефонну лінію Міноборони +38 044 271 39 86;
- електронну пошту dzvk_mou@post.mil.gov.ua;
- офіційний вебсайт відомства.
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