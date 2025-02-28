Міноборони отримало IT-обладнання від Люксембургу та Нідерландів на 7,5 млн євро — Finance.ua
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Міноборони отримало IT-обладнання від Люксембургу та Нідерландів на 7,5 млн євро

Казна та Політика
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Міноборони отримало IT-обладнання від Люксембургу та Нідерландів на 7,5 млн євро
Міноборони отримало IT-обладнання від Люксембургу та Нідерландів на 7,5 млн євро
Міністерство оборони України отримало від IT-коаліції нову партію обладнання, яке фінансували Нідерланди та Люксембург. Загальна вартість допомоги становить 7,5 млн євро.
Про це йдеться на сайті міністерства.
Це вже другий транш допомоги від IT-коаліції у 2025 році — у січні Україна отримала обладнання на 3,3 млн євро. Цього разу до постачання увійшли:
  • серверне та мережеве обладнання для центрів обробки даних;
  • зарядні станції;
  • засоби зв’язку;
  • панелі відображення інформації.
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«З цим обладнанням ми збільшимо спроможності Сил оборони, а також зможемо швидше впроваджувати цифровізацію в українському війську», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
IT-коаліція є частиною Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») і підтримує Збройні сили та Міноборони у сферах IT, зв’язку та кібербезпеки. До її складу входять 16 країн, серед яких Бельгія, Данія, Іспанія, Канада, Німеччина, Велика Британія та Японія. Лідерами ініціативи є Естонія та Люксембург.
За матеріалами:
hromadske
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