Міноборони отримало IT-обладнання від Люксембургу та Нідерландів на 7,5 млн євро — Finance.ua

Міноборони отримало IT-обладнання від Люксембургу та Нідерландів на 7,5 млн євро Сьогодні 20:18 — Казна та Політика

Міноборони отримало IT-обладнання від Люксембургу та Нідерландів на 7,5 млн євро

Міністерство оборони України отримало від IT-коаліції нову партію обладнання, яке фінансували Нідерланди та Люксембург. Загальна вартість допомоги становить 7,5 млн євро.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Це вже другий транш допомоги від IT-коаліції у 2025 році — у січні Україна отримала обладнання на 3,3 млн євро. Цього разу до постачання увійшли:

серверне та мережеве обладнання для центрів обробки даних;

зарядні станції;

засоби зв’язку;

панелі відображення інформації.

«З цим обладнанням ми збільшимо спроможності Сил оборони, а також зможемо швидше впроваджувати цифровізацію в українському війську», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

IT-коаліція є частиною Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») і підтримує Збройні сили та Міноборони у сферах IT, зв’язку та кібербезпеки. До її складу входять 16 країн, серед яких Бельгія, Данія, Іспанія, Канада, Німеччина, Велика Британія та Японія. Лідерами ініціативи є Естонія та Люксембург.

hromadske За матеріалами:

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