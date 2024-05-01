Міністр фінансів Польщі повідомив, чи готова економіка країни переходити на євро — Finance.ua
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Міністр фінансів Польщі повідомив, чи готова економіка країни переходити на євро

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Міністр фінансів Польщі повідомив, чи готова економіка країни переходити на євро
Міністр фінансів Польщі повідомив, чи готова економіка країни переходити на євро
Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський заявив, що економіка його країни досі не готова переходити на євро.
Про це повідомляє Fox News.
Зокрема, Доманський заявив, що приєднання Польщі до єврозони (валютного союзу 20 країн-членів ЄС) на даний момент не є виправданим.
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Польський урядовець сказав, що вважає, що наявність власної валюти, злотого, допомогла Польщі уникнути рецесії під час світової фінансової кризи та пережити інші потрясіння.
1 травня Польща та дев’ять інших країн-членів Євроспільноти відзначатимуть 20-річчя вступу до ЄС, який відбувся у 2004 році. За умовами членства Польща зобов’язалася замінити злотий на єдину європейську валюту.
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Нагадаємо, у минулому році Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) ухвалила рішення про перехід до наступного етапу впровадження цифрового євро — етапу підготовки.
Наприкінці року лідери Євросоюзу з нагоди 25-річчя євро закликали зміцнювати європейську валюту та працювати над новими спільними викликами в галузі економічної політики.
За матеріалами:
Укрінформ
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