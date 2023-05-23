Перехід України у розрахунках на євро: що кажуть в НБУ — Finance.ua

Перехід України у розрахунках на євро: що кажуть в НБУ Сьогодні 16:08 — Валюта

Перехід України у розрахунках на євро: що кажуть в НБУ

Частка євро в торговельних розрахунках України поступово збільшується. Україна географічно перебуває в зоні євро, тому це вигідно.

Про це повідомляє телеканал «Ми — Україна» з посиланням на заяву першого заступника голови Національного банку Катерини Рожкової.

«Наша економіка, якщо подивитися експорт-імпорт, мігрує в єврозону. Це відбулося раніше, ніж ми стали кандидатом в члени ЄС, це почалося, коли ми почали активніше припиняти зв’язки з країною-агресором», — сказала вона.

Рожкова зазначила, що Україна перебуває в єврозоні географічно.

Читайте також Частка євро у міжнародних платежах впала до трирічного мінімуму

«Це для нас ближче, це для нас зрозуміло, це логістично нам зручно, тому економіка з точки зору торговельних операцій туди вже мігрує і буде мігрувати».

За її словами, Україна має великий потенціал торгівлі з країнами ЄС, який проявиться після перемоги.

Нагадаємо, заданими SWIFT, частка транскордонних транзакцій із використанням єдиної європейської валюти у квітні 2023 року становила 31,74%. Використання долара становить 42,71%.

Раніше в НБУ зазначили, що роль євро набуває все більшого значення у структурі валютних розрахунків України. Водночас частка долара залишатиметься значною через структуру українського експорту.

До речі, слідкувати за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.