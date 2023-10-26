Міністр економіки розповіла, скільки грошей не вистачає Україні — Finance.ua

Міністр економіки розповіла, скільки грошей не вистачає Україні Вчора 09:02 — Казна та Політика

Міністр економіки розповіла, скільки грошей не вистачає Україні

Дефіцит державного бюджету 2024 року складає 42 мільярди доларів. Уряд працює над тим, щоб цей дефіцит перекрити.

Як повідомила перша віцепрем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко в коментарі «Телеграфу».

«У нас є програма МВФ, і з 1 січня ми будемо частиною плану Ukrainian Facility від ЄС, який передбачає фінансування 50 мільярдів на наступні 4 роки», — підкреслила міністр.

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Водночас Свириденко зазначила, що уряду дуже важливо, щоб на наступний рік ЄС зміг забезпечити щонайменше 18 мільярдів прямої бюджетної підтримки України. При цьому вона висловила сподівання, що допомога нашій країні не буде зменшуватись.

«Мінекономіки компонує від усіх міністерств заходи та реформи по Ukrainian Facility. До кінця роки ми маємо їх прийняти на уряді, а зі свого боку ЄС має прийняти регламент, і перше фінансування у нас повинно бути з 1 січня. Всі працюємо, щоб перекрити 42 мільярди», — підсумувала міністр.

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Своєю чергою раніше заступник міністра економіки Олексій Соболєв заявив, що наразі ЄС готовий виділити лише половину з 18 млрд євро, очікуваних на 2024 рік для України. «Ми зараз працюємо з європейцями, щоб із цих 39 млрд 18 млрд прийшли саме наступного року», — сказав Соболєв.

Як відомо, 20 червня Єврокомісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за допомогою якого нашій державі будуть надані гранти та позики на суму до 50 мільярдів євро на період до 2027 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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