Міністерство освіти США заморозило фінансування для Гарвардського університету — Finance.ua

Міністерство освіти США заморозило фінансування для Гарвардського університету Сьогодні 06:32 — Світ

Міністерство освіти США заморозило фінансування для Гарвардського університету

Міністерство освіти США заморозило 2,2 млрд доларів фінансування для Гарвардського університету після того, як навчальний заклад відхилив вимогу адміністрації президента Трампа запровадити жорсткий держнагляд.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міносвіти США.

Міносвіти США пов’язало замороження фінансування з боротьбою з антисемітизмом, яку не виконує адміністрація університету. У Міносвіти США вважають, що у Гарварді нібито «переслідують» студентів єврейського походження.

«Заява Гарвардського університету підкріплює тривожне уявлення про права, яке є ендемічним у найпрестижніших університетах і коледжах нашої країни — що федеральні інвестиції не супроводжуються відповідальністю за дотримання законів про громадянські права», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, 14 квітня Гарвардський університет офіційно відмовився виконувати вимоги адміністрації Дональда Трампа щодо впровадження масштабного урядового контролю, змін у системі управління, прийому та найму персоналу.

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Керівництво університету назвало ці вимоги незаконними та неконституційними, попри погрози щодо позбавлення закладу багатомільярдного федерального фінансування.

Раніше Гарвард отримав листа від федеральних відомств, що містив низку вимог у межах нової кампанії адміністрації проти, як стверджується, «антисемітизму» та «ліворадикальної ідеології» на кампусах. Йдеться про перевірку фінансування університету та його афілійованих структур обсягом у понад $9 мільярдів.

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