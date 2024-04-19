Мінфін залучив понад $3 мільярди внутрішніх запозичень для покриття дефіциту бюджету — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінфін залучив понад $3 мільярди внутрішніх запозичень для покриття дефіциту бюджету

Казна та Політика
79
Мінфін залучив понад $3 мільярди внутрішніх запозичень для покриття дефіциту бюджету
Мінфін залучив понад $3 мільярди внутрішніх запозичень для покриття дефіциту бюджету
Для покриття дефіциту бюджету за перші три місяці 2024 року Міністерство фінансів залучило 3,1 млрд доларів внутрішніх запозичень.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі фінансового блоку G7 у рамках робочого візиту до Вашингтону, передає пресслужба міністерства.
Читайте також
За його словами, українська економіка адаптувалася до повномасштабної війни і продовжує втримувати фінансову стабільність.
«У I кварталі доходи бюджету збільшились на 62% у порівнянні до I кварталу 2023 року. Це на 13% більше аніж планові показники. За перші три місяці 2024 року Мінфін залучив 3,1 млрд доларів США для фінансування дефіциту бюджету коштом внутрішніх запозичень», — зазначив Марченко.
Читайте також
Він також наголосив, що всі ці заходи мають обмежений ефекти, оскільки фінансові потреби України в умовах війни є значними, міжнародна підтримка продовжує бути життєво необхідною.
«Важливо знайти механізми як забезпечити Україну необхідними засобами вже зараз. Саме тому нам потрібно пришвидшити розробку процедур використання заморожених російських активів для потреб України», — сказав міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.