Мінфін залучив понад $3 мільярди внутрішніх запозичень для покриття дефіциту бюджету — Finance.ua

Мінфін залучив понад $3 мільярди внутрішніх запозичень для покриття дефіциту бюджету Сьогодні 10:36 — Казна та Політика

Мінфін залучив понад $3 мільярди внутрішніх запозичень для покриття дефіциту бюджету

Для покриття дефіциту бюджету за перші три місяці 2024 року Міністерство фінансів залучило 3,1 млрд доларів внутрішніх запозичень.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі фінансового блоку G7 у рамках робочого візиту до Вашингтону, передає пресслужба міністерства.

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За його словами, українська економіка адаптувалася до повномасштабної війни і продовжує втримувати фінансову стабільність.

«У I кварталі доходи бюджету збільшились на 62% у порівнянні до I кварталу 2023 року. Це на 13% більше аніж планові показники. За перші три місяці 2024 року Мінфін залучив 3,1 млрд доларів США для фінансування дефіциту бюджету коштом внутрішніх запозичень», — зазначив Марченко.

Він також наголосив, що всі ці заходи мають обмежений ефекти, оскільки фінансові потреби України в умовах війни є значними, міжнародна підтримка продовжує бути життєво необхідною.

«Важливо знайти механізми як забезпечити Україну необхідними засобами вже зараз. Саме тому нам потрібно пришвидшити розробку процедур використання заморожених російських активів для потреб України», — сказав міністр.

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Економічна Правда За матеріалами:

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