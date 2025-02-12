Мінфін відмовився підвищувати далі ставки відсікання на аукціонах за ОВДП — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінфін відмовився підвищувати далі ставки відсікання на аукціонах за ОВДП

Фондовий ринок
106
Мінфін відмовився підвищувати далі ставки відсікання на аукціонах за ОВДП
Мінфін відмовився підвищувати далі ставки відсікання на аукціонах за ОВДП
Міністерство фінансів України на шостих у 2025 році аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок зберегло ставки відсікання облігацій із погашенням у червні 2026 року та червні 2027 року відповідно на рівні 15,85% та 16,95% річних, відхиливши 43% попиту.
Згідно з даними на сайті Мінфіну, за пропозиції 5 млрд грн (тут і далі за номіналом) на кожному з аукціонів попит на ці ОВДП знову був нижчим і скоротився майже втричі порівняно із попереднім вівторком — відповідно до 621,4 млн грн та 552,6 млн грн.
Читайте також
Мінфін відмовився задовільнити 2 із 19 заявок на купівлю облігацій червень-2026 за ставками до 16,2% та 3 із 24 заявок на купівлю облігацій червень-2027 за ставками до 17,2%, а обсяги продажів впали до 375,5 млн грн та 301,9 млн грн з відповідно 1,39 млрд грн та 1,14 млрд грн тиждень тому.
Середньозважена дохідність ОВДП червень-2026 збільшилася на 0,07 в.п. — до 15,84%, тоді як ОВДП червень-2027 — на 0,1 в.п., до 16,9% річних.
Читайте також
Окрім того Мінфін позапланово виставив на аукціон новий випуск з погашенням у січні 2027 року. За пропозиції 5 млрд грн попит склав 458,5 млн грн, Мінфін зміг залучити ще 342,7 млн грн, встановивши ставку відсікання 16,65% та відхиливши 2 з 8 заявок за ставками до 16,7% річних.
Щодо анонсованого першого в цьому році аукціону із продажу річних ОВДП у євро, то Мінфін відмовився від його проведення та переніс на 18 березня.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.