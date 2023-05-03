Мінфін США попередив про черговий ризик дефолту у червні — Finance.ua

Мінфін США попередив про черговий ризик дефолту у червні Сьогодні 08:27 — Світ

Мінфін США попередив про черговий ризик дефолту у червні

Міністерство фінансів США попередило про те, що без підняття боргової стелі уряд може залишитися без коштів та увійти в дефолт 1 червня.

Про це заявила міністерка фінансів Джанет Йеллен у листі до лідерів Конґресу, передає Financial Times.

«Після перегляду нещодавніх надходжень від федеральних податків, наша найкраща оцінка полягає в тому, що ми не зможемо продовжувати задовольняти всі зобов’язання уряду до початку червня, а потенційно вже 1 червня, якщо Конґрес не підвищить або не призупинить боргову стелю до цього часу», — заявила Йеллен.

Вона зазначила, що оцінка Мінфіна ґрунтується на останніх даних про податкові надходження, але «неможливо з упевненістю передбачити точну дату, коли Мінфін буде не в змозі оплачувати рахунки уряду».

Дебати щодо підвищення боргової стелі, тобто ліміту федеральних запозичень, стали багаторічним питанням у Вашингтоні. Але протистояння між адміністрацією Байдена та республіканцями викликало побоювання, що насправді уряд рухається до дефолту.

Після інформації про лист Йеллен, Білий дім підтвердив, що президент США Джо Байден зателефонував спікеру Палати представників від республіканців Кевіну Маккарті, щоб запросити його на зустріч у Білому домі 9 травня з лідерами Конґресу.

Запрошення свідчить про зміну стратегії Білого дому, який вимагав від республіканців підвищення стелі держборгу і раніше наполягав на тому, що це питання не підлягає обговоренню.

Але зараз Байден змушений сісти за стіл переговорів після того, як минулого тижня республіканці в Палаті представників ухвалили законопроєкт, який підвищує стелю держборгу і відтерміновує ризик дефолту принаймні до наступного року.

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Законопроєкт, який також включає довгий список пріоритетів республіканської партії та план скорочення витрат, не пройде контрольований демократами Сенат. Але бізнес-лідери і члени власної партії Байдена закликали його використати законопроєкт як відправну точку для переговорів з іншою стороною.

Законопроєкт, який також включає довгий список пріоритетів республіканської партії та план скорочення витрат, не пройде контрольований демократами Сенат. Але бізнес-лідери і члени власної партії Байдена закликали його використати законопроєкт як відправну точку для переговорів з іншою стороною.

Залишалося незрозумілим, чи готові лідери Демократичної партії до переговорів про підвищення ліміту запозичень. Речник лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера заявив, що зустріч 9 травня буде присвячена «обговоренню ухвалення нового законопроекту для запобігання дефолту».

Йеллен також попередила, що навіть загроза дефолту може сколихнути ринки і спричинити шокові хвилі по всій економіці США.

Економічна Правда За матеріалами:

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