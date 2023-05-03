Мінфін США попередив про черговий ризик дефолту у червні — Finance.ua
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Мінфін США попередив про черговий ризик дефолту у червні

Світ
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Мінфін США попередив про черговий ризик дефолту у червні
Мінфін США попередив про черговий ризик дефолту у червні
Міністерство фінансів США попередило про те, що без підняття боргової стелі уряд може залишитися без коштів та увійти в дефолт 1 червня.
Про це заявила міністерка фінансів Джанет Йеллен у листі до лідерів Конґресу, передає Financial Times.
«Після перегляду нещодавніх надходжень від федеральних податків, наша найкраща оцінка полягає в тому, що ми не зможемо продовжувати задовольняти всі зобов’язання уряду до початку червня, а потенційно вже 1 червня, якщо Конґрес не підвищить або не призупинить боргову стелю до цього часу», — заявила Йеллен.
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Вона зазначила, що оцінка Мінфіна ґрунтується на останніх даних про податкові надходження, але «неможливо з упевненістю передбачити точну дату, коли Мінфін буде не в змозі оплачувати рахунки уряду».
Дебати щодо підвищення боргової стелі, тобто ліміту федеральних запозичень, стали багаторічним питанням у Вашингтоні. Але протистояння між адміністрацією Байдена та республіканцями викликало побоювання, що насправді уряд рухається до дефолту.
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Після інформації про лист Йеллен, Білий дім підтвердив, що президент США Джо Байден зателефонував спікеру Палати представників від республіканців Кевіну Маккарті, щоб запросити його на зустріч у Білому домі 9 травня з лідерами Конґресу.
Запрошення свідчить про зміну стратегії Білого дому, який вимагав від республіканців підвищення стелі держборгу і раніше наполягав на тому, що це питання не підлягає обговоренню.
Але зараз Байден змушений сісти за стіл переговорів після того, як минулого тижня республіканці в Палаті представників ухвалили законопроєкт, який підвищує стелю держборгу і відтерміновує ризик дефолту принаймні до наступного року.
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Законопроєкт, який також включає довгий список пріоритетів республіканської партії та план скорочення витрат, не пройде контрольований демократами Сенат. Але бізнес-лідери і члени власної партії Байдена закликали його використати законопроєкт як відправну точку для переговорів з іншою стороною.
Законопроєкт, який також включає довгий список пріоритетів республіканської партії та план скорочення витрат, не пройде контрольований демократами Сенат. Але бізнес-лідери і члени власної партії Байдена закликали його використати законопроєкт як відправну точку для переговорів з іншою стороною.
Залишалося незрозумілим, чи готові лідери Демократичної партії до переговорів про підвищення ліміту запозичень. Речник лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера заявив, що зустріч 9 травня буде присвячена «обговоренню ухвалення нового законопроекту для запобігання дефолту».
Йеллен також попередила, що навіть загроза дефолту може сколихнути ринки і спричинити шокові хвилі по всій економіці США.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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