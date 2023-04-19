Скільки заробив президент США за минулий рік — Джо Байден подав декларацію — Finance.ua

Скільки заробив президент США за минулий рік — Джо Байден подав декларацію Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Скільки заробив президент США за минулий рік — Джо Байден подав декларацію

Подружжя Байденів за минулий рік заробили 579 514 доларів. Президент США і перша леді опублікували декларацію доходів за 2022 рік.

На посаді президента Джо Байден у 2022 році отримав 400 тисяч доларів. Джилл Байден заробила 82 335 доларів, ці кошти першій леді надійшли за викладання англійської мови в громадському коледжі Північної Вірджинії. Решту доходів родина отримала з інвестиційних відсотків, пенсійних рахунків і соціального страхування. Також дохід надійшов від корпорації, яка збирає президентські авторські гонорари.

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Згідно опублікованої інформації, президент США і перша леді сплатили 137 658 доларів федерального прибуткового податку.

Зазначимо, що в 2021 році Байдени заробили більше, ніж в 2022 році, — $610,7 тис.

Втім Джо Байден на посаді президента США заробив $378,3 тис. — це нижче за звичайний показник у $400 тис. Менша зарплатня пов‘язана з тим, що президент обійняв посаду не з початку 2021 року, а з 20 січня.

Водночас у жовтні 2021 року президент України Володимир Зеленський заробив 28 тис. грн, після сплати податків — 23 тис грн, в червні 2021 року — 22,5 тис грн.

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