Мінфін США оприлюднив правила, що обмежують американські інвестиції в технології подвійного призначення Китаю — Finance.ua

Мінфін США оприлюднив правила, що обмежують американські інвестиції в технології подвійного призначення Китаю Сьогодні 19:14 — Світ

Мінфін США оприлюднив правила, що обмежують американські інвестиції в технології подвійного призначення Китаю

Мінфін США опублікував на своєму сайті правила, покликані обмежити американські інвестиції в технології, які можуть бути використані у військовій сфері Китаю і деяких інших країн.

«Країни, що викликають занепокоєння, використовують інвестиції США так, що це може призвести до прискорення розробки чутливих технологій і продуктів, які підривають інтереси нашої національної безпеки», — йдеться в повідомленні Білого дому щодо публікації правил.

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Правила забороняють громадянам США інвестувати в технології, які можуть загрожувати національній безпеці Америки, й вимагають повідомляти Мінфіну про низку відповідних транзакцій.

У Білому домі зазначили, що «адміністрація прагне гарантувати безпеку Америки, перешкоджаючи Китайській Народній Республіці розвивати ключові технології, які мають вирішальне значення для модернізації її збройних сил».

У правилах згадуються напівпровідники, мікроелектроніка, квантові інформаційні технології, штучний інтелект, оскільки ці технології можуть стати основою для нових продуктів у військовій сфері.

«Інвестиції США, включно з такими нематеріальними вигодами, як управлінська допомога та доступ до інвестиційних і кадрових мереж, що часто супроводжують потоки капіталу, не повинні використовуватися для надання допомоги зацікавленим країнам у розвитку їхнього військового, розвідувального та кібернетичного потенціалу», — заявив помічник міністра фінансів з інвестиційної безпеки Пол Розен, якого цитує Мінфін.

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